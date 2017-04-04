«أبوظبي للإعلام» تُطلق إذاعتي «راديو 1» و«راديو 2»

أعلنت أبوظبي للإعلام عن إطلاق إذاعتي «راديو 1» و«راديو 2» رسمياً عبر أثير شبكة قنوات أبوظبي الإذاعية، ليرتفع بذلك عدد الإذاعات المدرجة تحت مظلتها إلى 8 محطات، وذلك في إطار خططها الرامية إلى توسيع قاعدة علاماتها الإذاعية الناطقة باللغة الإنجليزية، والتي أسهمت في زيادة عدد العلامات التجارية التابعة لأبوظبي للإعلام إلى 27 علامة تجارية.

ويأتي الاطلاق الرسمي للمحطتين بعد اتخاذ شبكة أبوظبي الإذاعية عملية تطوير شاملة لمحتوى الإذاعتين من حيث الشكل والمضمون لتظهرا بحلة جديدة تحاكي اهتمام مختلف فئات الجمهور والمستمعين، وترسيخاً لنهج أبوظبي للإعلام المتمثل في تقديم محتوى إعلامي هادف ومتنوع، ووفق أرقى المستويات المهنية، بالنظر إلى التنوع في هوية وسائلها الإعلامية التابعة لها.

وانطلق بث راديو1 في أبوظبي على تردد FM100.5، في حين يمكن للمستمعين من دبي متابعة المحطة عبر الأثير 104.1 FM، وفي السياق ذاته، بدأ «راديو 2» بثه في أبوظبي على التردد FM106، وفي دبي على التردد FM99.3.

وأوضحت «أبوظبي للإعلام» أن التغييرات التي شملت محطة «راديو 1» تمثلت في تحويلها إلى إذاعة متخصصة ببث المحتوى الموسيقي الذي يناسب أذواق الفئة العمرية التي تراوح بين 18 و30 عاماً، في حين ستقدم محطة «راديو 2» محتوىً متخصصاً بالمستمعين الذين تراوح أعمارهم بين 30 و45 عاماً من المهتمين بالموسيقى والأغنيات التي تعود إلى فترة الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي.