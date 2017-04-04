«تونس للكتاب» يحتفي بجائزة الشيخ زايد

احتفى معرض تونس الدولي للكتاب بجائزة الشيخ زايد للكتاب من خلال ندوة ثقافية تناولت الجائزة ودورها الثقافي، تحدث فيها سعيد حمدان الطنيجي، مدير جائزة الشيخ زايد للكتاب في هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، وعبدالمجيد الشرفي، رئيس المجمع التونسي بيت الحكمة، والدكتور شكري المبخوت، مدير عام معرض تونس الدولي للكتاب، وأدار الندوة الكاتب والإعلامي التونسي ساسي جبيل.

‎وقال مدير جائزة الشيخ زايد للكتاب، خلال الندوة، إنّ الجائزة التي تُقدم سنوياً منذ عام 2007 تنبع من رؤية الإمارات الثقافية التي تأسست لتؤكد مدى ارتباطنا بالجذور والتمسك بالهوية الوطنية، وهو ما أكسبها المزيد من النجاحات في القطاعات كافة.

