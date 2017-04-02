بالفيديو.. "قاضي الحشيش" يتلقى لكمات من سائقه في قفص المحكمة بمصر

شهدت محكمة مصرية، معركة تشابك فيها قاض وسائقه بالأيدي بعد الحكم عليه في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "قاضي الحشيش".

واعتدى السائق إسلام مصطفى، المتهم الثالث فى القضية على المستشار طارق زكي رئيس محكمة الشرقية السابق المتهم في القضية، بالضرب واللكمات عقب الحكم عليه بالسجن 10 سنوات والمتهمة الثانية يوستينا مجدي.

وتعود القصة إلى العام الماضي عندما ألقت قوات الأمن بمحافظة السويس شرق البلاد القبض على المستشار اثناء مروره من نفق الشهيد أحمد حمدي الرابط بين السويس وبين سيناء، واثناء تفتيش سيارته بعد قيام أحد الكلاب البوليسية بدخول السيارة، عثروا بداخلها على 69 كلغ من المخدرات، من بينها حشيش وعقاقير مهدئة.

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