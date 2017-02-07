الملكة إليزابيث تحتفي باليوبيل الياقوتي

احتفلت الملكة إليزابيث باليوبيل الياقوتي، أمس، في ذكرى مرور 65 عاماً على اعتلائها العرش في بريطانيا. ونشر مكتب الملكة صورة تظهر فيها الملكة وهي ترتدي مجموعة من المجوهرات من الياقوت الأزرق التي قدمها لها والدها الملك جورج السادس هدية زواجها في 1947. وقلصت الملكة إليزابيث (90 عاماً) زياراتها الدولية، ولكنها تباشر بشكل منتظم مهامها الرسمية حول بريطانيا. وقالت الملكة في ديسمبر الماضي إنها ستقلص عدد المؤسسات التي ترعاها، وقامت بنقل دورها في عشرات من الجمعيات الخيرية والمعاهد الأكاديمية والمجموعات الرياضية لأفراد آخرين في العائلة المالكة.