ليدي غاغا تستعرض في «ملعب هيوستن»

قدمت المغنية الأميركية ليدي غاغا عرضاً قوياً بين شوطي المباراة النهائية في دوري كرة القدم الأميركية. وبدأ الاستعراض، الذي استمر 14 دقيقة في هيوستن، بظهور غاغا وهي ترتدي ثوباً فضياً، وتغني كلمات أغنية وطنية من أعلى سطح الاستاد، إذ تم فتح السطح القابل للإغلاق من أجل استعراضها فقط. ونزلت غاغا على برج، مستخدمة حبلين، وبدأت تشدو بأغنيتها الشهيرة «بوكر فيس».

وقفزت غاغا مجدداً على مسرح كبير بوسط الملعب، إذ تخلصت من الحبال،

واستمرت في غناء أشهر أغانيها. وعزفت غاغا على البيانو، وقامت بتحية والديها. وأنهت غاغا الاستعراض بالقفز من على المسرح لالتقاط كرة قدم فضية.