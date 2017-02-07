«سبليت» يتصدّر شبّاك التذاكر

حافظ فيلم الرعب والإثارة «سبليت» على تصدره لقائمة إيرادات السينما في أميركا الشمالية للأسبوع الثالث على التوالي، مسجلاً 14.6 مليون دولار.

الفيلم بطولة جيمس ماكافوي وأنيا تيلور جوي، وإخراج نايت شايمالان. وجاء الفيلم الجديد «رينجز» بطولة ماتيلدا آنا انجريز لوتز وأليكس رو وجوني جاليكي في المركز الثاني، مسجلاً إيرادات بلغت 13 مليون دولار. الفيلم من إخراج إف. خافيير جوتيريز. وتراجع فيلم «إيه دوج بيربوس» من المركز الثاني الذي احتله الأسبوع الماضي إلى المركز الثالث، مسجلاً 10.8 ملايين دولار. وتراجع الفيلم الدرامي «هيدن فيجرز» من المركز الثالث الذي احتله الأسبوع الماضي إلى المركز الرابع بإيرادات وصلت الى 10.1 ملايين دولار.

وحافظ فيلم «لا لا لاند» على المركزالخامس الذي احتله الأسبوع الماضي بإيرادات بلغت 7.4 ملايين دولار.