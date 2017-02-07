كارينا كابور: الأمومة أفضل مرحلة في حياتي

قالت الممثلة الهندية كارينا كابور إنها تعتقد أن الأمومة ستكون أفضل مرحلة في حياتها. وكانت كارينا وزوجها الممثل سيف علي خان قد استقبلا طفلهما الأول (تيمور) في 20 ديسمبر الماضي. ونقلت صحيفة «إنديان إكسبريس» عن كارينا القول: «إنني سعيدة للغاية، لقد مر 46 يوماً حتى الآن، لا أعلم مدى التغيير حتى الآن، ولكن قلبي لا ينبض داخلي الآن، لكنه ينبض في جسم آخر».

وشاركت كارينا في آخر أيام أسبوع لاكمي للأزياء.

ولدى سؤالها حول كيفية عودتها للأضواء بعد شهرين من ولادة طفلها، قالت: «لقد عدت للأضواء لأنني أوازن دائماً بين مهامي. أعلم أن هناك كثيرين مثلي ليسوا في أفضل حالاتهم البدنية، وفي ظل وجود عارضات الأزياء النحيفات يصبح الوضع صعباً، لكنني أعتقد أن الظهور كذلك يتطلب الكثير من الشجاعة والثقة».