نيللي كريم في ضيافة «أنت أونلاين»

جمهور شاشة تلفزيون دبي على موعد، مساء اليوم، مع ثانية حلقات الموسم الثاني من برنامج «أنت أونلاين»، وضيفة الحلقة النجمة المصرية نيللي كريم التي أطلق عليها الجمهور لقب «نجمة رمضان الأولى» على مدار أربع سنوات متتالية، من خلال تجسيدها عدداً من الشخصيات الناجحة.

تصف نفسها بالمزاجية، إلا أنها تحب الخصوصية وأجواء العائلة ورقص الباليه.

وعلى الرغم من شغفها بالحياة الهادئة البسيطة إلا أن الجمهور العربي تعرف اليها في أدوار «النكد» بسبب أعمالها الرمضانية المليئة بجرعات الحزن، حيث ترد في هذه الحلقة على منتقديها بأنها تحمل رسالة مجتمعية مهمة في مسلسل تقدمه لجمهورها، كما تتوقف من خلال حوارها مع وسام بريدي عند جديدها في 2017، حيث تجسد مجموعة من الأدوار الجديدة التي تعكس شخصيتها المرحة المحبة للحياة. وفي الوقت الذي تصف نفسها بالمزاجية، رغم تفاعلها الصامت أغلب الأحيان على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها تحب الخصوصية، وأجواء العائلة ورقص الباليه، الذي تصفه بأنه الملاذ الوحيد للهروب إلى الحرية، فهي تصف نفسها بالمتسرعة والمتهورة عند الحديث عن زواجها وانفصالها مرتين، كما تكشف عن الجانب العفوي في شخصيتها التي يمكن أن تصنف بأنها نجمة من عالم هوليوود بجمالها الهادئ وأناقتها اللافتة.