لبنى القاسمي: قانون الإمارات لا يميز بين الرجل والمرأة

أكدت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة الدولة للتسامح، خلال اللقاء الذي أجرته مع الصحافيين، عقب افتتاح فعاليات اجتماع لجنة الأمين العام للأمم المتحدة رفيعة المستوى، بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن اجتماع اللجنة العليا لتمكين المرأة اقتصادياً تعنى بأمور المرأة، وتمثل من قبل مجموعة من الدول، إضافة إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، والهدف من دراستها القيام بمشاورات ودراسات لرفع المرأة اقتصادياً. ولفتت إلى أن اللجنة تعنى بقضايا المرأة والتشريعات التي تهم المجتمع في احترام المرأة، فالمرأة ذات أهمية قصوى، وتعليمها وثقافتها سيسهمان في تعليم الأطفال، مشيرة إلى أن الموجودين في الاجتماع فوجئوا بالأرقام التي حققتها الإمارات على مستوى تمكين المرأة، خصوصاً لوجودها في مجالات مختلفة، ومنها المجلس الوطني. وأجابت عن مجموعة من الأسئلة التي وجهت من الصحافيين، وهنا أبرز الأسئلة التي طرحت، والإجابات التي قدمتها.

1 - أين ترين موقع المرأة الإماراتية في 2021؟

المرأة في دولة الإمارات، بوجود الدولة الرشيدة، وكذلك الدور الخاص الذي تقوم به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، (أم الإمارات)، وضعت في مكانة عالية جداً في الوقت الحالي، ومن أهم الجزئيات التي نراها للمستقبل، أن كثيراً من التوجهات الموجودة حالياً لا تتمحور حول الاهتمام بوجود المرأة في قطاع الحكومة، بل بات الاهتمام الأكبر التوجه للشباب، سواء من الفتيات أو الشباب، لسؤالهم ماذا يطمحون في مستقبلهم؟ إن الحكومة تسعى إلى سماع صوت الشباب، وبحكم عملي، نرى أن واحدة من الجزئيات التي نراها في العالم من وجود للإرهاب، هو بسبب الفراغ لديهم، وعدم الاهتمام بمستقبلهم.

2 - ما النسبة المتوافرة في سدّ الفجوة بين الجنسين، وكيف نرى ذلك في القطاعات المختلفة؟

في الإمارات لا نميز بين شاب وشابة، وبالعودة إلى القانون لا يمكن أن نجد أن هناك قوانين خاصة بالمرأة، لأن التمييز بالقوانين بهذه الطريقة يعني أننا نقول بطريقة غير مباشرة إن المرأة ليس لديها مساواة، فالمساواة في الراتب والحقوق، وكل ما تستحقه. وكوني رئيسة جامعة زايد أرى أن أعداد نسبة الطالبات أعلى من نسبة الطلاب، فنحن نهتم بوجود التعليم للجميع، لا نميز بين شاب وشابة، بل نهتم بما يضمن لهم مستقبلهم. وهناك لجنة ومجالس تهتم بضمان مستقبل الشاب والشابة، عن طريق ربط التعليم بالسوق الاقتصادية، فحتى الفجوة، وإن وجدت، فهي لا تتمثل في عدم وجود وظائف.

3 - ما الجديد الذي ستقدمه استضافة الاجتماع في دبي على مستوى تمكين المرأة؟

إن اللجنة العليا هي لجنة مختارة من منظمة الأمم المتحدة، وتعنى بأمور المرأة اقتصادياً في كل الدول، لكن في دولة الإمارات هناك أمثلة كثيرة يمكن أن تستفيد منها دول أخرى، منها على سبيل المثال التشريعات، ففي عام 2012 تم الإعلان عن إلزامية وجود امرأة في مجالس الإدارات، هذا القانون غير موجود في العالم، وبعض الدول تقوم بهذا الأمر، كما هناك مؤسسات تعنى بالشباب، سواء البنات أو الأولاد، وقد فوجئنا بأن 50% منها من النساء، فالدولة لم تضع أي حدود سلبية، ففي دول أخرى من الممكن أن تكون نسبة النساء قليلة، لكنها هنا بشكل تلقائي وصلت إلى 50%.

4 - هل يمكن نقل تجربة الإمارات إلى الدول العربية لاسيما التي تعاني الصراعات؟

دولة الإمارات لها دور حيوي وسياسي في التعاون مع دول أخرى، وإن كان لها دورها، فمن المهم جداً التركيز في برنامج، سواء كان مساعدات أو مشروعات تنموية، وهذا الجزء موجود، لكن للوصول إلى هذه الدول، لابد من أن تضع الدول متطلباتها، فالدولة لا تفرض أجندة على أحد، لكنها مستعدة لأي مساعدة في قطاع تمكين المرأة.