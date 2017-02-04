«أراب كاستينغ».. 8 مشتركين إلى نهائي اللقب

احتدمت المنافسة في البرنامج الجماهيري الخاص باختيار المواهب التمثيلية في الشرق الأوسط «أراب كاستينغ» الذي تعرضه شاشة أبوظبي، قبل أسبوع واحد من انتهاء مشوار النجومية والإعلان عن اسم الفائز والفائزة بلقبي الموسم الثاني، وبفرصة توقيع عقد للمشاركة في أحد إنتاجات شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي الدرامية.

وأسدلت الحلقة على مشهدها الأخير بإعلان خروج كل من ماريا خيسي ومحمد تنجي من المنافسة، بعد أن أنقذ تصويت الجمهور كلاً من نور الشيباني وياسر الرفاعي، واختارت لجنة التحكيم إنقاذ أحمد ابراهيم، فيما عاد الجمهور لينقذ المشتركة ألين الشامي بعد أن توزعت أصوات لجنة التحكيم بينها وبين منافستها ماريا.

أربع لوحات قدمها المشتركون العشرة في حلقة العبور إلى المحطة الأخيرة من المنافسات عكست مستوى الحرفية التمثيلية الكبير التي بلغها المشتركون العشرة، وبدت تأثيرات التدريبات على تطور أدائهم وحضورهم الواثق الذي كرسته الدروس التي تلقوها على يد نخبة من نجوم وأكاديميي الدراما العربية تمهيداً لمشاركتهم في حلقات العروض المباشرة، وخوض مجموعة من التحديات المباشرة التي تبرز موهبتهم وقدرتهم التمثيلية، وهو الأمر الذي أشاد به أعضاء لجنة التحكيم المكونة من قصي خولي وباسل خياط وطارق العلي وغادة عبدالرازق، وتحمسوا لأداء المشتركين حد الوقوف أكثر من مرة للتصفيق وتحية الممثلين.

المشتركان خالد وليد وأحمد إبراهيم افتتحا الحلقة بلوحة «سين»، قدما خلالها تراجيديا عالية عن الحرب ومعاناة الشعوب تحت وطأتها، وقدم الثنائي ماريا خيسي وألين الشامي لوحة بعنوان «القطار»، أما الثلاثي ياسر الرفاعي ومحمد تنجي ونور الشيباني فقدما مشهداً بعنوان «جريمة قتل» وهو من تأليف الثلاثي، وقدموا فيه بروفة تمثيلة لحادثة قتل في كوميديا مدهشة أضحكت لجنة التحكيم والجمهور في المسرح. أما اللوحة الرابعة فجاءت بعنوان «وحيدون جداً» وجسدها كل من هدير عبدالرحمن ونهى جابر وأحمد سعيد، وتروي اللوحة مكابدات معتقل قبيل إعدامه، وهو المشهد الذي بدا لافتاً واستحق تقدير اللجنة الذي وصفته بأنه يعكس حالة احترام وحب للمهنة. وكانت الحلقة قبل الأخيرة من «أراب كاستينغ» افتتحت بمشهد عرس من التراث الخليجي ميزه مشاركة مقدمة البرنامج الإماراتية رفيعة الهاجسي في دور العروس، والفنان طارق العلي عضو لجنة التحكيم بدور العريس. وتضمنت لوحة العرس مشاهد من الرقصات والطقوس التي تجرى عادة في الأعراس الخليجية.