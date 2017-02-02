فريمان: أتمنى أن يكون ترامب رئيساً جيداً

كشف الممثل الأميركي، مورغان فريمان، عن أنه أعطى صوته في الانتخابات الرئاسية الأميركية لهيلاري كلينتون. وقال مورغان (79 عاماً)، في حوار مع مجلة «إيه إيه آر بي»، إنه لا يدعم سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لكنه يحاول أن يبقى إيجابياً بشأن توقعاته لترامب. وأضاف «بالنسبة للسياسة، لقد دعمت هيلاري، والآن أشعر بأننا مثل من يقفز من فوق تل، علينا أن نتوصل إلى طريقة للوصول للأرض، ومع ذلك لست خائفاً».

وقال «أتمنى أن يكون ترامب رئيساً جيداً، فهو لا يمكن أن يكون غير ذلك،

فإنني أرى رجلاً لن يخسر». يشار إلى أنه تم إجراء الحوار قبل تطبيق الأوامر التنفيذية لترامب، بحظر دخول لاجئين ومواطني سبع دول مسلمة إلى أميركا.