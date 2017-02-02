50 عارضاً في «أيام التصميم دبي»

أعلن «أيام التصميم دبي»؛ المعرض المكرّس للتصاميم الحديثة والمعاصرة المعدّة للاقتناء، أن دورته السادسة ستنطلق في مارس المقبل، من مقره الجديد بـ«حي دبي للتصميم»، بمشاركة 50 عارضاً.

وقالت مدير البرامج في «أيام التصميم دبي» روان قشقوش: «يعكس المعرض مكانة دبي المتميزة كنقطة التقاء عالمية، إذ يقدّم التصاميم المختلفة من جميع أنحاء العالم». وأضافت «نركّز على أهمية تنوّع التصاميم كإحدى السمات الرئيسة لدورة هذا العام التي تنطلق في 14 مارس المقبل، ويقدّم المعرض مجموعة من الأعمال التجريبية المثيرة للاهتمام من إبداع مصممين أفراد غير ممثلين بالضرورة من قبل صالات العرض، كما يتيح المعرض الفرصة أمام المصممين واستوديوهات التصميم المستقلين، للظهور وعرض أعمالهم على المستوى الدولي».

وأكدت قشقوش أن «أيام التصميم دبي» يعد «حدثاً سنوياً أساسياً ينتظره هواة التصميم، للالتقاء مع المصممين من جميع أنحاء العالم، والتعرّف إلى إبداعاتهم، وكذلك اقتناء تصاميمهم في ظهورها الأول».

وتدير «أيام التصميم دبي» مجموعة من المبادرات، التي تُعنى بدعم وتنمية المواهب الصاعدة من المصممين المقيمين في دولة الإمارات، بما في ذلك «جائزة الفنان الناشئ في الشرق الأوسط» بعامها الخامس؛ و«جائزة أودي للابتكار»؛ والموسم الرابع من «برنامج تنوين» المتخصص في التصميم والذي يقام بالشراكة مع مؤسسة تشكيل؛ وكذلك النسخة الثالثة من مسابقة «أشغال مدينيّة»، التي تقام بالتعاون مع «دبي للثقافة» و«حي دبي للتصميم».

وسيحفل المعرض، إلى جانب قائمة العارضين المتنوعة التي يستضيفها من داخل الإمارات وخارجها، ببرامج غنية بالمشروعات الخاصة والحوارات وورش العمل.