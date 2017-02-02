3 أفلام في ذاكرة سعيد الظاهري

يعمل سعيد الظاهري في شركة للبترول في أبوظبي، لكنه يمارس شغفه السينمائي، ليس من خلال صنع الأفلام فحسب، بل عبر البرمجة التي يساعد بها، في مهرجان دبي السينمائي الذي تربطه به علاقه منذ عمر المهرجان، أي تعود إلى 13 عاماً.

الظاهري، صاحب الفيلم القصير «رجلين وعنز»، يؤكد أنه سيعود قريباً للإخراج مع أول عمل روائي طويل له، مشيراً إلى أنه مكتفٍ حالياً بالمساعدة في برمجة الأفلام وإدارتها، معرباً عن سعادته بالحركة السينمائية الإماراتية وبروز أسماء لمخرجين يبشرون بصناعة قادمة لا محالة.

أفلام كثيرة في ذاكرة الظاهري، ولكل منها حكاية.

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