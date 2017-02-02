الإمارات اليوم

حلقات مشوّقة ومفاجآت غير متوقعة

«طائر الحب» يستمر في التحليق عبر شاشة دبي

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يستمر المسلسل التركي المدبلج «طائر الحب» في التحليق على شاشة تلفزيون دبي التابعة لمؤسسة دبي للإعلام.

ويُعرض المسلسل، الذي سيكشف الستار عن أحداث وتطورات ومفاجآت غير متوقعة خلال الحلقات المقبلة، من الأحد إلى الخميس الساعة التاسعة مساء.

ويحظى «طائر الحب» بنسبة مشاهدة كبيرة، إذ يترقّب الجمهور أحداثه المتسارعة، وينتظر كذلك نهايات قصصه المتشابكة.

وقصة المسلسل مقتبسة من الرواية التركية الشهيرة «النمنمة» الصادرة في عام 1922 آخر سنوات الحكم العثماني، والتي تنقل مجموعة من اللحظات الدرامية والإنسانية. ويتميز المسلسل بأداء الممثلين، والإخراج، والمناظر الخلابة والموسيقى التصويرية التي تعيد إلى جماليات ذلك الزمن بأدق تفاصيله.


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