«نسائية دبي بالليسيلي» تنظّم مخيّم النهضة الشتوي

تنظم جمعية النهضة النسائية، ممثلة بفرع الليسيلي، مخيم النهضة الشتوي، الذي يعرّف بالموروث الأصيل لدولة الإمارات، ويقام سنوياً بين كثبان الرمال الذهبية قرب واحات سيح السلم ومنطقة القُدرة بالليسيلي.

وقالت مديرة فرع الليسيلي بالجمعية، اليازية خليفة، إن المخيم يضم أنشطة متنوعة تشمل فعاليات تراثية اعتزازاً بالهوية الوطنية وموروثها الثقافي، وبرامج توعوية وأنشطة ترفيهية، ودعت الجهات والأفراد والعائلات للمشاركة في المخيم.

ويتاح لزوار المخيم رياضات متنوعة كركوب الخيل والجمال، ومهارات الرماية، وغيرها، بالإضافة إلى دورات في السنع، وتعريف حي بضيافة البدو، والطهي على الحطب، وكثير من الألعاب الشعبية والمسابقات.