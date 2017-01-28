حمار يخطف الأضواء من رواد فضاء في احتفال صيني

استقطب رواد فضاء صينيون معظم الاهتمام، أمس، في العرض الذي يقدمه التلفزيون الرسمي سنويا بمناسبة العام القمري الجديد لكن بالنسبة لكثير من المشاهدين خطف "حمار" الأضواء بعد أن قدم عرضا مبهرا ليصبح نجم الحفل.

وفي العادة يتجمع مئات الملايين حول شاشات التلفزيون لمشاهدة مهرجان الربيع الذي يقدمه تلفزيون الصين المركزي وهو عرض يمتد لأربع ساعات من الموسيقى والغناء أذيعت أول نسخه في عام 1983.



وواجه عرض العام الماضي انتقادات على الإنترنت لكونه قوميا أكثر من اللازم ومتخما بالدعاية خاصة الأغنيات التي تشيد بالحزب الشيوعي.

وظهر 11 رائد فضاء صينيا على المسرح الرئيسي وخلفهم علم ضخم ليقدموا أنفسهم ويضعوا أيديهم في قوالب من الطمي لتعرض في أحد المتاحف.

وقال يانغ لي وي أول رائد فضاء صيني "صفوف رواد الفضاء تتزايد." وأضاف "نرحب بانضمام المزيد من الناس لصفوفنا ليصبح بلدنا دولة فضائية قوية".

ومن بين الضيوف الذين تمت استضافتهم في الاستوديو خمسة ثوار من كبار السن حاربوا في الحرب الأهلية الصينية في الثلاثينيات من القرن الماضي واستقبلوا بترحاب كبير.

لكن ما أبهر الكثيرين حمار يحني رأسه عندما يتلقى أمرا بذلك ويرفع حافره ليصافح مدربه.

وكتب الناقد تشانغ زوي جيان على موقع صيني للتواصل الاجتماعي "حين جاء هذا الحمار وهو يحني رأسه ويقوم بالمصافحة أضفى بهجة على البرنامج. كان هذا رائعا حقا".