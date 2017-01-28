مانيلا تجمع جميلات العالم

تجمعت أكثر من 86 مرشحة من جميع أنحاء العالم في مانيلا، أول من أمس، للمنافسة في مسابقة ملكة جمال الكون، التي ستتوج باختيار الملكة في العاصمة الفلبينية يوم الإثنين المقبل. واكتظ «مول أوف إيشا أرينا» بحشد من المتابعين للمسابقة، حيث قدمت كل مرشحة أمام المحكمين عرضاً بالزي الوطني ولباس البحر وثياب السهرة. وقال موقع «ميس يونيفيرس الإلكتروني» إن المنافسات التمهيدية، التي بدأت أول من أمس، ستحدد أفضل 12 مرشحة. وقالت أبل ناتيفيداد، وهي واحدة من المتفرجين، الذين احتشدوا من أجل العرض: «العالم كله يتحد، ورغم أننا لا نعرف بعضنا بعضاً، إلا أننا نستمتع بالعرض».

وقال منظمون إن من المتوقع أن يتابع أكثر من نصف مليون مشاهد حفل التتويج. وتحمل ملكة جمال الفلبين، بيا فورتسباخ، تاج ملكة جمال الكون عن عام 2015.