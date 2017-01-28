دبي تحتفل بـ «سنة الديك»

تشهد أنحاء مختلفة من إمارة دبي احتفالات، بمناسبة حلول السنة الصينية الجديدة، والمعروفة بـ«سنة الديك»، حيث تقام عروض الألعاب النارية، والفقرات الاستعراضية الثقافية، وعروض الطهي الحصرية، وحملات ترويجية، ومهرجان قوارب التنين، لتنثر الأجواء الاحتفالية.

وقال مدير إدارة التجزئة والشراكات الاستراتيجية في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، سعيد محمد معصم الفلاسي، إن «المهرجانات الثقافية مثل السنة الصينية الجديدة، تحظى باهتمام كبير لدى المجتمع المتنوع كما في دبي. وندعو الجمهور وكذلك السياح للاستمتاع بالفعاليات المتنوعة التي تنظم بهذه المناسبة، والتي تلبي مختلف أذواق أفراد العائلة، وكذلك يمكنهم الاستفادة من الحملات الترويجية المصاحبة لها، آملين أن تبقى هذه الذكريات خالدة في أذهانهم». ومن أبرز الفعاليات الترفيهية، التي تميز احتفالات السنة الصينية الجديدة، فعالية «مهرجان قوارب التنين دبي العالمية»، التي تقام في قناة دبي المائية اليوم وغداً من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 5 عصراً، والتي ستكون من الفعاليات المميزة للعائلات. ويستعد سوق التنين 1 و2 لإحياء هذه المناسبة، من خلال عدد من الفقرات الاستعراضية الثقافية والحفلات الموسيقية، وعروض الكونغ فو، وروائع الفنون الدرامية الصينية القديمة (تغيير الوجوه)، ورقصة الأسد التي يؤديها أكبر فريق لرقصة التنين في العالم، إضافة إلى الفقرات الاستعراضية الموسيقية، التي يقدمها مجموعة من الموسيقيين الصينيين التقليديين. وستقوم بعض الشخصيات الكرتونية الصينية الشهيرة بالترحيب بزوار سوق التنين، كما يمكن زيارة الخطاط الصيني. أما الأطفال فيمكنهم أن يشاركوا في هذه الاحتفالات، من خلال زيارة ركن الرسم على الوجوه. وتستمر الأنشطة المشوقة، حيث يطلق دبي مول «شجرة الثروة»، التي تقدم للمتسوقين قسائم هدايا حصرية، حتى 7 فبراير المقبل.