روبوت التنظيف لا يغني عن المكنسة الكهربائية

أشارت الهيئة الألمانية لاختبار السلع والمنتجات إلى أن روبوت التنظيف لا يغني عن استعمال المكنسة الكهربائية، عند الرغبة في التنظيف الجيد للمنزل، وقد توصلت الهيئة الألمانية إلى هذه النتيجة بعد قيامها باختبار ستة موديلات من أجهزة روبوت التنظيف المتوافرة في الأسواق. ونظراً لتصميم أجهزة روبوت التنظيف، فإنها تفتقر إلى قوة الشفط والتأثير العميق للتنظيف، حيث لم تتمكن أفضل الأجهزة إلا من الوصول إلى نصف أنسجة السجاد المفروش على الأرضية، في حين أن المكنسة الكهربائية الجيدة تقوم بتنظيف السجاد بنسبة 80%، وتوفر أجهزة روبوت التنظيف نتيجة أفضل على الأرضيات الصلبة، وقد حقق أفضل جهازين في الاختبار نتيجة 92 و77%.