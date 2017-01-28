الأسبوع في صور

تتقاطر الوفود السياحية، يومياً، من مختلف جهات العالم، لزيارة مسجد الشيخ زايد الكبير في العاصمة أبوظبي، ويتوقفون مبهورين، ثم سرعان ما يُخرجون كاميراتهم وهواتفهم لتصوير تلك اللحظات الفريدة، والالتقاطات النادرة التي تجمع عبقرية المكان والتصميم، وروح الفن التي تملأ السقوف والجدران، فيما الخشوع والتدبّر في الخَلق يملأ قلوب الحاضرين.



