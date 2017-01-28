الإمارات اليوم

الأسبوع في صور

التاريخ::
المصدر:
  • تصوير: نجيب محمد

تتقاطر الوفود السياحية، يومياً، من مختلف جهات العالم، لزيارة مسجد الشيخ زايد الكبير في العاصمة أبوظبي، ويتوقفون مبهورين، ثم سرعان ما يُخرجون كاميراتهم وهواتفهم لتصوير تلك اللحظات الفريدة، والالتقاطات النادرة التي تجمع عبقرية المكان والتصميم، وروح الفن التي تملأ السقوف والجدران، فيما الخشوع والتدبّر في الخَلق يملأ قلوب الحاضرين.

 


قصص رئيسة
مواد ذات علاقة
متوفر في App Store متوفر في Google Play
آخر الأخبار
فيديو
المزيد من الأخبار المنوعة
معرض الصور