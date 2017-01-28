صور من العالم

وجبات لها معانٍ رمزية داخل السوق خلال الاحتفال بالسنة القمرية الجديدة في بانكوك، تايلاند. رويترز
مجموعة من الأيائل تتغذى في منطقة الحياة البرية بالقرب من تروي في ولاية أوريغون، وسط التساقط الكثيف للثلوج هذا الشتاء في شمال غرب المحيط الهادئ، وأجزاء أخرى من الغرب، حيث الحياة البرية تعاني أيضاً، ويعتقد أن الكثير من الغزلان والأيائل دُفنت تحت الثلوج والجليد. أ.ف.ب
أعضاء من الجالية الصينية في كمبوديا يؤدّون رقصة الأسد التقليدية، عشية العام القمري الجديد، أمام القصر الملكي في بنوم بنه، كمبوديا. أ.ف.ب
الممثل الكندي رايان غوسلينغ، والمخرج السينمائي الأميركي داميان، خلال مؤتمر صحافي عن فيلمهما «لا لا لاند» في طوكيو. وتصدّر الفيلم قائمة ترشيحات جوائز الأوسكار. أ.ف.ب