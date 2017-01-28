لوحة تمثيلية من الحلقة السادسة من الموسم الثاني لبرنامج «أراب كاستينغ»، البرنامج الجماهيري المتخصص في اختيار المواهب التمثيلية في الشرق الأوسط، والذي يحتضن عروضه مسرح الكاسر في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وضمت الحلقة، أول من أمس، على قناة أبوظبي، ست لوحات للمشتركين الـ12، تفاوتت بين الكوميديا والفانتازيا والتراجيديا.

