أمل الكحلوت.. أفضل معلمة فيزياء رغم الحصار

ما كانت تتوقع المعلمة الفلسطينية، أمل الكحلوت، يوماً أن تكافأ على إنجازات تراها أقل واجب بحق تلاميذها، لكن تميزها في مجال علم الفيزياء، وفي تأدية رسالتها التعليمية، مكّنها من تقدم الصفوف الأولى لمعلمي الدول العربية والإسلامية.

مسيرة تميز ما حققته أمل الكحلوت هو تكملة لمسيرة في التميز وخدمة التعليم بدأتها المعلمة حنان الحروب من مدينة الخليل في الضفة الغربية، التي فازت في العام ذاته بجائزة أفضل معلم في العالم، التي نظمتها مؤسسة فاركي فاونديشن البريطانية في دبي. وترشح لهذه الجائزة 8000 معلم ومعلمة من كل أرجاء العالم، وتأهل منهم 50 معلماً انتقلوا إلى المرحلة ما قبل النهائية، كان من بينهم ثلاثة معلمين فلسطينيين، في حين تم اختيار أفصل 10 معلمين من بين الـ50 معلماً، وحافظت خلالها فلسطين على موقع لها، حيث تأهلت المعلمة حنان الحروب لتكون أفضل معلم في العالم.

فقد فازت الأستاذة الجامعية بجائزة الإيسيسكو للعلوم والتكنولوجيا لعام 2016 فرع الفيزياء، التي تمنح لمعلم متميز قدم مساهمة منقطعة النظير للتعليم، كما كرم مركز «إيسيسكو» لتعزيز البحث العلمي التابع للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، المعلمة الفلسطينية خلال حفل في جمهورية مالي، بحضور وزراء التعليم العالي والبحث العلمي.

ويعد تفوق المعلمة أمل على منافسيها في المرحلة النهائية للجائزة، التي ضمت معلمين من دول عربية وإسلامية، نجاحاً لجهودها الكبيرة، فأن تفتح أفق المعرفة الواسعة لطلبة يفتقرون إلى إمكانات وأسس التعليم السليم، داخل مدينة تمسي وتصبح على المزيد من العنف، والأزمات الخانقة، فهذا إنجاز كبير يليق بأمل في حصولها على جائزة بهذا الحجم.

مشوار التفوق

تسلمت الأستاذة الفلسطينية رسالة تفيد بفوزها بجائزة «إيسيسكو» في العلوم والتكنولوجيا لعام 2016، عن مجال الفيزياء، والتي تمنح للباحثين بالنظر في سيرهم الذاتية وأبحاثهم، ومدى أهمية هذه الأبحاث لمجتمعاتهم، وقابليتها للتطبيق والاستفادة منها على أرض الواقع خارج الإطار النظري.

وتشغل الأستاذة الكحلوت المتخصصة في النانو تكنولوجي في الفيزياء منصب عميدة كلية العلوم جامعة الأزهر بغزة، وتجري أبحاثاً عن الطاقة الشمسية، وكانت قد حصلت على البكالوريوس في الفيزياء من مصر عام 1992، ثم الماجستير من بريطانيا في 1999، ونالت درجة الدكتوراه من ألمانيا عام 2006.

«الإمارات اليوم» التقت المعلمة الجامعية عميدة كلية العلوم في مكتبها بجامعة الأزهر، للتعرف إلى مسيرتها التعليمية التي أوصلتها إلى مرحلة التميز، ومكّنتها من التفوق على الباحثين من كل الدول الإسلامية.

حكاية الأستاذة الجامعية بدأت من كونها الابنة الوحيدة لوالديها، ولأنها حلم الأب في حياته، أنشأها على حب النجاح والتفوق، وأن تكون مستقلة في قرارها دون أن تلتفت للمعيقات من حولها.

وتقول عميدة كلية العلوم «كنت حلم أبي في حياته، وزرع في داخلي هو وأمي روح المثابرة والاجتهاد، وتلقيت الكثير من التشجيع حتى في أبسط الأمور، كما غرس والدي في نفسي فكرة أن لا شيء يقف أمام طموحي، وأن كل ما أريده بإمكاني أن أحصل عليه، وأن أذلل العقبات التي تعترضني».

بذور النجاح والتميز التي زرعها والدا أمل أنتجت ثماراً كثيرة، وأولى تلك الثمار إدراج اسمها ضمن قائمة أوائل المتفوقين في الثانوية العامة عام 1987، لتحصل بعد ذلك على منحتين دراسيتين، إحداهما في مصر والأخرى في الضفة الغربية، المنحة الثانية كانت لدراسة تخصص الهندسة، نظراً لارتفاع معدلها، لكنها اختارت المكان ورفضت التخصص، وبدأت بدراسة الفيزياء في جامعة بير زيت.

وتقول الفيزيائية الفلسطينية «كنت أطمح لدراسة الطب أو الفيزياء، كان الشيء الوحيد الذي لم أتمكن من تحقيقه هو مواجهة المجتمع في السفر إلى دولة أوروبية لدراسة الطب، فاخترت الفيزياء وأنا مقتنعة بها»، مضيفة: «عندما غيرت تخصص المنحة من الهندسة إلى العلوم كان الأمر باعث استغراب لكل من حولي، فكيف ألتحق بكلية تقبل بمعدلات أقل بكثير من معدلي! حتى أن زملائي بالضفة كانوا يمازحونني بالقول: عقل الغزازوة مثل عقل الخلايلة، عنيدين، ويحبون الأمور الصعبة».

وتضيف أن «وضوح الرؤية والهدف عندي دفعاني لاختيار تخصص الفيزياء الذي أحببته من خلال الدراسة، فهذا المجال مبهم بالنسبة لمن ينظر إليه من بعيد، ولكن بالاقتراب منه فهو يقدم الإجابات لكثير من التساؤلات، ليس فقط عن عمل الأجهزة، بل عن الطبيعة كلها».

منهج خاص

اختطت الكحلوت منذ بداية مشوراها المهني منهجاً خاصاً في تعليم الطلبة، وحثهم على التميز والإبداع، وقد حقق المنهج نتائج إيجابية مع طلبتها، فتحسنت مستوياتهم الدراسية، وزادت ثقتهم بنفوسهم.

وتقول الأستاذة الجامعية «أركز على توصيل أمرين لطلبتي، الأول هو التفكير الحر، وأن يكون الواحد منهم باحثاً، وأن الحفظ بطريقة البصم يأتي بطالب متفوق وليس إنساناً مميزاً، إضافة إلى إجادة اللغة الإنجليزية».

وتضيف «أما الطالبات فأوصيهن دوماً بأن يكن طموحات دون أن يصارعن المجتمع في أفكاره، وأن النجاح ممكن في إطار منظومة المجتمع وباحترام أفكاره».

أساس الفوز

التقدم لجائزة «إيسيسكو» لا يكون بصفة شخصية، وإنما يتم اختيار المرشحين من قبل وزارات التربية والتعليم في الدول الإسلامية.

وتقول عميدة كلية العلوم في جامعة الأزهر «رشحتني الجامعة لوزارة التربية والتعليم، واختارتني الوزارة، ولاحقاً وقع الاختيار عليّ لنيل الجائزة، وربما السبب الأساس في كون أبحاثي عن الطاقة الشمسية، كونها تتعلق بواحدة من أهم مشكلات المجتمع».

وتضيف «الفوز أضاف لي الكثير، فكونه لفلسطين فهذا مصدر فخر لي، إضافة إلى أن التفوق كان على مستوى العالم الإسلامي كله، رغم صعوبة الشروط، وكذلك كان مهماً لي أن أفوز باسم الجامعة التي أعمل فيها منذ تخرّجي».