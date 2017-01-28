«دبي للتسوّق» يختتم اليوم دورته الـ 22 «تسوّق.اربح.احتفل»

في ختام جملة من الفعاليات المنوعة والفريدة التي حققت نجاحاً باهراً، وتمكنت من استقطاب ملايين الزوّار والمتسوّقين من خارج الدولة وداخلها، يسدل «مهرجان دبي للتسوّق» الستار اليوم على دورته الـ22، بعد تجربة تسوّق ضخمة مملوءة بالتخفيضات الكبيرة، والعروض الترويجية الخاصة، مع باقة من الجوائز الثمينة التي شملت سيارات وذهباً ومبالغ نقدية أسهمت في إدخال الفرح إلى قلوب الكثيرين وغيّرت من مجرى حياتهم لتجعل من شعار دورتها الحالية «تسوّق.اربح. احتفل» حقيقة ملموسة شهدها الجميع على مدار 34 يوماً.

وكان المهرجان قد افتتح دورته المتميزة باحتفال ضخم هو عرض النار والضوء والماء الأول من نوعه في العالم، وقد أتيحت فرصة مشاهدته مجاناً للجمهور، وتم بثه عبر وسائل الإعلام المختلفة.

وجاءت فعاليات مهرجان دبي للتسوق 2017 بهدف تعزيز تجارب مكوناته الثلاثة الترفيه والربح والتسوق ومنحها طابعاً مميزاً، بحيث تشمل روائع الموضة والأزياء، والجمال والعطور، والذهب والمجوهرات، حيث جسدت هذه الفعاليات منصات قام خلالها قطاع التجزئة بتقديم العروض والأنشطة التي تحقق الفائدة بالوصول إلى شريحة أوسع من الزوّار والمتسوّقين. بالإضافة إلى العروض الترويجية التي قدمتها آلاف المحال التجارية ومراكز التسوّق، وشملت تخفيضات تصل إلى 75% على الملابس والأزياء والموضة، والإلكترونيات، والساعات، والعطور، والمفروشات، والأدوات المنزلية وغيرها الكثير.

وشهدت مدينة دبي إطلاق سلسلة من عروض الألعاب النارية المذهلة خلال مهرجان دبي للتسوق 2017، التي زينت سماء المدينة مع نهاية كل أسبوع، وقد أقيمت هذه العروض المشوقة في العديد من الأماكن في دبي.

واستضاف المهرجان خلال هذه الفعاليات عدداً من أبرز مشاهير الموضة والأزياء على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين قاموا بمفاجأة جمهور المشاهدين مع عروض عفوية عبر مواقع بارزة في المدينة. واستهلت عروض الأزياء المتجولة فعالياتها بنسخة متطوّرة ومبتكرة لعرض حصري بعنوان «تصاميم المستقبل» في مؤسسة دبي للمستقبل (المكتب المطبوع بتكنولوجيا ثلاثية الأبعاد أمام أبراج الإمارات).

كما تلاقت عروض الأزياء مع ألق التراث ضمن أحدث فعاليات عروض الأزياء الخارجية، التي استضافها سوق الذهب في دبي ليمتع الجمهور وهواة الأزياء والتصوير تحت عنوان «حلوة يا بلدي».وبلغت الجوائز المقدمة خلال الدورة الـ22 للمهرجان نحو 100 مليون درهم.