آمال الغربي: أشعر بالحنين إلى «نجم الخليج»

سبع سنوات مضت على تتويج التونسية آمال الغربي بلقب «نجم الخليج» على تلفزيون دبي، قدمت خلالها الفنانة أغنية واحدة، وشاركت في عدد من البرامج التلفزيونية والإذاعية، قبل أن تستقر في تونس وتقل أخبارها وإطلالاتها على الساحة الغنائية العربية، عدا بعض المشاركات والإطلالات المتفرقة، في عدد من البرامج والمهرجانات المحلية، التي بحثت فيها حاملة لقب «نجمة الخليج» عن بصيص أمل وفرصة مناسبة، تعود بها إلى الساحة الفنية العربية والخليجية.

2010 كان موعد آمال الغربي مع لقب نجم الأغنية الخليجية، في برنامج نجم الخليج.

وفي اتصال هاتفي معها بالعاصمة التونسية، أكدت آمال لـ«الإمارات اليوم»، أنها مازالت تتذكر لحظات تتويجها باللقب الخليجي، وجميع المراحل والمنافسات التي مرت بها الفنانة، رفقة زملائها المتنافسين على لقب «نجم الخليج»، الذي عرض على شاشة تلفزيون دبي، وحقق في تلك الفترة جماهيرية غير مسبوقة على الشاشات العربية.

في الأثناء، طرحت آمال أغنيتين جديدتين: الأولى بعنوان «وحدك»، التي كتب كلماتها ولحنها للفنانة المطرب التونسي محمد جبالي، فيما حملت الأغنية الثانية عنوان «هو غرامي»، للشاعر التونسي بشير لقاني والملحن التونسي الفنان غازي العيادي، في الوقت الذي تستعد فيه الغربي لتقديم أغنية تراثية بتوزيع موسيقي جديد، بعد تجربتها الأولى في أغنية «كذاب»، التي كتب كلماتها الشاعر الإماراتي سلطان المجلي، ولحنها الإماراتي فايز السعيد.

في المقابل، تبحث الغربي عن شركة إنتاج فني تتولى إنتاج أعمالها الغنائية الجديدة، وتعلق «أتمنى أن أوفق في هذه المهمة التي باتت شاقة على الفنان، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف إنتاج الأغاني وتصويرها، ما يجعل مهمة الوصول إلى الجمهور أكثر مشقة، في ظل العوائق والتحديات التي يفرضها الواقع عليَّ كفنانة تطمح بمفردها إلى الوصول إلى قلب الجمهور العربي، رغم أنه سبق وتعرف إلى إمكاناتي الصوتية»، متمنية في الوقت نفسه أن تتاح لها الفرصة لزيارة دبي مرة أخرى، بعد مشاركاتها المختلفة في عدد من برامج المنوعات على شاشة تلفزيون دبي وقناة سما دبي، مشاركات تلاها العديد من الاستضافات التلفزيونية، التي حلت فيها الغربي ضيفة على عدد من القنوات العربية الأخرى، إضافة إلى مختلف الإطلالات الأخرى للفنانة في القنوات الإذاعية والتلفزيونية التونسية.

وكانت المتسابقة التونسية آمال الغربي قد حققت حلمها الفني، بالحصول على لقب نجم الأغنية الخليجية، في برنامج نجم الخليج في السهرة الختامية من البرنامج يناير 2010، ونالت الغربي جائزة نقدية بقيمة 50 ألف دولار أميركي، وفرصة إنتاج أغنية خاصة وفيديو كليب حصري للفنانة، فيما احتل المتسابق السعودي عبدالله الفهد المرتبة الثانية، وجائزة نقدية بقيمة 25 ألف دولار، حاصداً فرصة الغربي نفسها بإنتاج أغنية خاصة، وفيديو كليب غنائي.