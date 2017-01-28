إقبال محلي وعربي كبير على فعاليات «ربيع الشارقة»

تشهد مراكز التسوق الكبرى، في إمارة الشارقة والمحال التجارية المنتشرة في أرجائها، إقبالاً جماهيرياً كبيراً من داخل الإمارة وخارجها، للاستفادة من التخفيضات الكبرى على الأسعار، خلال فعاليات عروض ربيع الشارقة، التي انطلقت في الخامس من شهر يناير الجاري، وتستمر حتى الحادي عشر من شهر فبراير المقبل.

وأسهمت العروض، التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالتعاون مع عدد من الدوائر والهيئات، في زيادة عدد مرتادي مراكز التسوق والأسواق المركزية في مدن الإمارة، كما أسهمت في زيادة حجم مبيعات المحال المشاركة في العروض بدرجة فاقت التوقعات.

وقال مدير التسويق في مركز ميغا مول في إمارة الشارقة، محمد سرور، إن عدد المتسوقين في هذا العام شهد زيادة كبيرة عنه في الأعوام السابقة، وبالذات من قبل العائلات، كما لاحظنا ازدياداً ملحوظاً في عدد الزوار، من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تأتي عروض ربيع الشارقة، بالتزامن مع موسم الإجازات في هذه الدول.

وتعتبر عروض ربيع الشارقة حدثا اقتصاديا واجتماعيا وتراثيا وسياحيا مهما على مستوى دولة الإمارات.