«صباح الدار» في حلة جديدة

تستمر قناة أبوظبي في عرض برنامجها اليومي «صباح الدار»، الذي يطل بحلة جديدة يومياً في تمام الساعة العاشرة صباحاً مسلطاً الضوء على الأحداث والفعاليات الوطنية والمحلية في الدولة، ولاسيما العاصمة أبوظبي. ويتناول «صباح الدار» الذي يتناوب على تقديمه كل من ندى الشيباني وعبدالله بن حيدر وأسمهان النقبي ومحمد الجنيبي، فقرات عدة يومية ثابتة وأخرى متكررة، إضافة إلى مجموعة من فقرات أسبوعية.

ولا يخلو البرنامج بشكله الجديد من العديد من التقارير الخاصة التي يقدمها نخبة من مراسلي قناة أبوظبي مثل عامر طلال وسلطان البادي ومنال البلوشي، وفي مقدمتها تقرير بعنوان «مشوار» الذي يتضمن جولات سياحية لتعريف المشاهدين بمعالم أبوظبي، وتقرير «ضيوف أبوظبي» الذي يلقي الضوء على الشخصيات التي تزور البلاد، أمّا تقرير «هوايات»، فيختص بالتعرف إلى الهوايات الغريبة وغير النمطية للمواطنين.