الإمارات اليوم

أحداث وفعاليات الإمارات

«صباح الدار» في حلة جديدة

التاريخ::
المصدر:

تستمر قناة أبوظبي في عرض برنامجها اليومي «صباح الدار»، الذي يطل بحلة جديدة يومياً في تمام الساعة العاشرة صباحاً مسلطاً الضوء على الأحداث والفعاليات الوطنية والمحلية في الدولة، ولاسيما العاصمة أبوظبي. ويتناول «صباح الدار» الذي يتناوب على تقديمه كل من ندى الشيباني وعبدالله بن حيدر وأسمهان النقبي ومحمد الجنيبي، فقرات عدة يومية ثابتة وأخرى متكررة، إضافة إلى مجموعة من فقرات أسبوعية.

ولا يخلو البرنامج بشكله الجديد من العديد من التقارير الخاصة التي يقدمها نخبة من مراسلي قناة أبوظبي مثل عامر طلال وسلطان البادي ومنال البلوشي، وفي مقدمتها تقرير بعنوان «مشوار» الذي يتضمن جولات سياحية لتعريف المشاهدين بمعالم أبوظبي، وتقرير «ضيوف أبوظبي» الذي يلقي الضوء على الشخصيات التي تزور البلاد، أمّا تقرير «هوايات»، فيختص بالتعرف إلى الهوايات الغريبة وغير النمطية للمواطنين.

 


قصص رئيسة
مواد ذات علاقة
متوفر في App Store متوفر في Google Play
آخر الأخبار
فيديو
المزيد من الأخبار المنوعة
معرض الصور