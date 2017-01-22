سريلانكا.. من الاكتواء بالحرب إلى جنة سياحية

كان الجزء الشمالي من سريلانكا في السابق، يعاني جحيم الحرب، أما حالياً فأصبح أقرب إلى مشهد من الجنة، إذ تخلصت تلك المنطقة من أهوال وفظائع 26 عاماً من الحرب الأهلية، والآن تعمل على الاستفادة من إمكاناتها السياحية، من خلال شواطئها وبحيراتها وأدغالها ومواقعها التاريخية والدينية.

وتقطن مستعمرات من أنواع الطيور النادرة الجزر قبالة الشواطئ، بينما طيور النحام الوردية، وطيور اللقالق الملونة، وطيور الغاق المائية، تسير بعناية بسيقان أشبه بالدعامات عبر البحيرات الضحلة. وفي «كارايتيفو آيلاند»، أقصى الغرب مباشرة، هناك شاطئ «كاسوارينا» الرائع.