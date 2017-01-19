«منارة السعديات» على موعد مع موسيقى باخ وبيتهوفن

يحيي عازف الكمان الفرنسي رونو كابيسون، وعازف البيانو ديفيد فراي، أمسية موسيقية يقدمان خلالها نخبة من مقطوعات موسيقى الحجرة لباخ وبيتهوفن، خلال حفل تنظمه هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، غداً في منارة السعديات. ويأتي الحفل ضمن موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية، الذي انطلق في سبتمبر الماضي، وتمتد فعالياته حتى مايو المقبل مع سلسلة من الحفلات الموسيقية المستوحاة من «ألف ليلة وليلة».

ويمتلك ديفيد فراي سجلاً حافلاً في مجال العزف الجماعي والمنفرد وموسيقى الحجرة، وتعاون مع نخبة من أشهر فرق الأوركسترا. أما كابيسون فنال العديد من الجوائز، ونجح في ترسيخ مكانته واحداً من رواد العزف المنفرد.