حصة الشرع.. الحياة وفق القانون

تتنوع مهام ومسؤوليات الإماراتية حصة الشرع، ما بين عملها الأساسي مستشاراً قانونياً مساعداً في ديوان حاكم الفجيرة، وعضويتها الفاعلة في مجلس الفجيرة للشباب، مروراً بالمكتب الخاص الذي افتتحته، أخيراً، وخصصته لتكريس شغفها القديم بالحقوق، وتجربتها المتميزة في الاستشارات القانونية، بحكم خبرتها وتمرسها في مجالاتها الواسعة التي اكتشفتها الشرع بعد تخرجها في جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا/‏‏ فرع الفجيرة في عام 2010، وصولاً أخيراً، بنشاطات حصة الشرع المتميزة في الحقل الاجتماعي، وتصدّيها للعديد من الأعمال التطوعية المهمة التي أسهمت من خلالها في تكريس بعض أحلامها وتطلعاتها في خدمة الآخرين.

مع القانون

• «مشاغلي لا تمنعني من إيجاد أوقات ثابتة للقاء الصديقات والاستمتاع بلحظات خاصة نستذكر فيها سنوات الجامعة ومغامرات الدراسة ولحظاتها السعيدة». واحة للهدوء تتحدث حصة الشرع عن اهتماماتها الخاصة لتعكس الضوء على بعض الهوايات التي تمارسها في أوقات الفراغ القليلة التي يتيحها لها يومها المملوء بالانشغالات، فتشير إلى شغفها الدائم بالقراءة ومحبتها الكبيرة للكتاب الذي قالت عنه: «يشدني أي كتاب جديد أراه أمامي أو أقرأ عنه تفاصيل صغيرة، لهذا السبب أحرص على زيارة معارض الكتب المتعددة في مختلف إمارات الدولة، في محاولة مني للاستزادة من فيض المعلومات والمعارف التي يمكن أن تضيفها إليّ متعة الكتب»، وتتابع «أحرص هذه الأيام على مطالعة كتب تطوير الذات، إلى جانب الكتب والاصدارات الجديدة في مجالات الأبحاث والدراسات القانونية، وبعض الروايات والأعمال الأدبية التي أعتبرها فسحة حرة للخيال ومجالاً فسيحاً للسفر في فلك الأحداث والشخصيات الروائية، والابتعاد ولو لبعض الوقت عن إيقاع الحياة اليومية المتسارع». • لم أشعر للحظة بأي عقبات في مسيرتي المهنية، فمنذ التحاقي بالعمل الحكومي في عام 2011 وأنا أشعر أنني سلكت الطريق الصحيح، في ظل الدعم المعنوي الذي أتلقاه من زوجي وعائلتي. • أحرص على التواجد في مكتبي منذ الساعة السابعة والنصف، ولغاية منتصف النهار، إذ أستأذن فيه من عملي لأتولى بنفسي مهمة إيصال أطفالي إلى المنزل، ثم أعود لمتابعة بقية الأمور المكتبية المتبقية.

بالكثير من الفخر، تستذكر حصة قرارها المصيري القديم بدراسة القانون، وذلك إثر نيلها شهادة الثانوية العامة/‏‏ الفرع العملي، حيث كانت تخطط لدراسة طب الأسنان، لكن نصيحة شقيقها بدراسة الأدب الإنجليزي دفعتها إلى التفكير مطولاً في خياراتها، قبل أن تقرر حصة استشارة والدتها قبل الانخراط في تجربة الدفعة الأولى من طلاب الحقوق التي تم إطلاقها تزامناً مع افتتاح فرع جديد للجامعة في الفجيرة في عام 2006، وتعلّق قائلة: «استشرت والدتي قبل اتخاذ هذا القرار الصعب، وكان يحدوني أمل كبير في النجاح، بحكم أن جدي كان قاضياً معروفاً ومتخصصاً في مجالات الحقوق الشاسعة نفسها، كما وجدت نفسي منجذبة بشدة إلى هذا الاختصاص الذي انخرطت فيه ونجحت بعد مضي أربع سنوات في الحصول على تقدير (جيد جداً مرتفع)». وتتابع حصة «محبتي لهذا المجال حفّزتني بعد سنة من تخرّجي على التقدم لنيل إجازة ممارسة المحاماة من المعهد القضائي بالشارقة، بعدها التحقت بأكاديمية شرطة دبي في عام 2013 للحصول على الدبلوم العالي في العلوم الجنائية، الأمر الذي فتح لي المجال للانخراط مجدداً في نهج الشهادات الأكاديمية الذي قاربت فيه الحصول على شهادة الماجستير».

طموح دائم

ورغم انشغالها بالعمل اليومي في ديوان الحاكم، إلا أن حصة الشرع تشعر برغبة جامحة في مواصلة مشوار العلم والمعرفة، ولا تتخلى قط عن عزمها ونيتها في الحصول على شهادة الدكتوراه، لقناعتها الأكيدة بأن المجال مفتوح أمامها للتميز وتقديم الأفضل دوماً، قناعة تصفها الشرع بالقول: «لم أشعر للحظة بأي عقبات في مسيرتي المهنية، فمنذ التحاقي بالعمل الحكومي في عام 2011 وأنا أشعر أنني سلكت الطريق الصحيح، في ظل الدعم المعنوي الذي أتلقاه من زوجي وعائلتي، وحتى بيئة عملي التي تحفزني دوماً على العطاء والتميز وتطوير قدراتي المهنية، وهنا لابد أن أشير إلى تشجيع مدير الديوان الأميري في الفجيرة، ودعمه الدائم للتجارب والجهود الشبابية وتحفيزه المتواصل للجميع على الانفتاح على الثقافات والمعارف المتعددة، وثقته الكبيرة بي»، وتضيف «أشعر دائماً بقيمة التشجيع الذي نتلقاه دوماً من حكومتنا ومن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بشكل خاص، لاسيما في مجال تحفيز المرأة الإماراتية وتمكينها في كل المجالات القيادية في الدولة».

وفي هذا الإطار، تؤكد حصة على دور والدتها الريادي في تجربتها المهنية وخياراتها الحياتية الناجحة، التي قدمت فيها والدتها نموذجاً ناصعاً للمرأة الصبورة والمكافحة التي تحدّت ظروف فقدان الزوج لتتصدى بجدية إلى تربية أولادها، وتنشئتهم على مبادئ الصدق والعمل والتميز الذي كرسته والدتها مبكراً بالإشراف على مزرعتها الخاصة، فيما لعب إخوتها دوراً مهماً في تحفيزها على خوض غمار الحياة بكل ثقة.

التزام

تمضي حصة أغلب أوقاتها وفق قانون محدد، يبدأ منذ الصباح الباكر، الذي تنطلق خلاله الأم في رحلة تحضير أطفالها للمدرسة، وذلك قبل أن تباشر مهامها اليومية في الديوان الأميري «أحرص على التواجد في مكتبي منذ الساعة السابعة والنصف، ولغاية منتصف النهار، إذ أستأذن فيه من عملي لأتولى بنفسي مهمة إيصال أطفالي إلى المنزل، ثم أعود لمتابعة بقية الأمور المكتبية المتبقية التي أحاول استكمالها قبل عودتي إلى المنزل»، وتتابع حصة «ظروف عمل زوجي في العين وعودتي إلى المنزل في عطلة نهاية الأسبوع أسهمت في التزامي بجدول محدد أوازن فيه بين مهامي في العمل ومسؤولياتي في المنزل، لكن هذا الأمر لم يمنعني يوماً من إيجاد أوقات ثابتة للقاء الصديقات، والاستمتاع بلحظات خاصة نستذكر فيها سنوات الجامعة ومغامرات الدراسة ولحظاتها السعيدة».

انشغالات عدة

رغم انشغالاتها المتعددة، وجدت حصة الشرع، وقتاً للتفكير في افتتاح مكتب خاص للاستشارات القانونية، مستفيدة من خبرتها في مجال القانون والمحاماة، ومن تجارب تواصلها مع الدوائر الحكومية، معتمدة على جهودها الخاصة ونصائح زملاء العمل، تجربة رائدة تحدثت عنها الشرع قائلة: «علمتني تجربة العمل الخاص أن أكون أكثر إيجابية ودقة وانفتاحاً على الآخرين، وعلى الرغم من حداثة هذه التجربة بالنسبة لي، إلا أنني أشعر بالتفاؤل والرغبة في الحصول على المزيد من الخبرة في مجال الاستشارات والقضايا والعقود القانونية»، ولفتت «كما أتمنى أن أجد الوقت الكافي لاستعادة نشاطاتي السابقة في الحقل المجتمعي، وفي ميادين المبادرات والتطوع التي كنت أشارك فيها في إطار عضويتي في مجلس الفجيرة المنبثق من مجلس الإمارات للشباب، حيث شاركت معهم في أسبوع الإمارات للابتكار و(متاهة الابتكار)».