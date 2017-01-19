فارس عيسى.. مصور رغم صعوبات الإعاقة

ولد فارس خلفان عيسى معاقاً، نتيجة إصابته بمتلازمة داون، وتقبل أهله الأمر بصدر رحب، ومنحوه المحبة والاحترام والرعاية الكاملة، قبل أن ينتقل من حضن عائلته إلى حضن مركز راشد للمعاقين، حيث استطاع في أروقته أن يتعلم كيفية تحدي الإعاقة، واستهوته هواية التصوير الفوتوغرافي، وخلال فترة زمنية بسيطة أصبح أحد المعتمدين في مركز راشد للمعاقين، واحترف التصوير، وبدأ يلتقط صوراً تعبيرية وجمالية، ويوثق الأحداث، التي يستضيفها مركز راشد للمعاقين بالصور.

واستخدم عيسى، الذي يبلغ من العمر 15 عاماً، التصوير في تجاوز كل أشكال معاناته، وحصل خلال مشواره على جائزة الشيخة لطيفة لإبداعات الطفولة، عن صورة التقطها بعدسته لجملين يتعانقان، في مشهد يشع بالحميمية والحب والوفاء.

وذكرت إدارة مركز راشد للمعاقين أن فارس يتمتع بهدوء جامح، وهو متعاون مع برامج علاجه وتدريبه وتأهيله، حسب رئيس قسم الفنون وتنظيم الفعاليات في مركز راشد للمعاقين محمد يونس، الذي يتابع حالة فارس وتدريبه، وهو الذي كشف عن موهبة فارس في التصوير، قبل نحو ثلاث سنوات.

ملاحظة إدارة مركز راشد للمعاقين تعلق فارس بالكاميرا، وشغفه بالتصوير، دعتها إلى الاهتمام به، وتلبية رغبته الدائمة في ذلك، في محاولة من إدارة المركز لتطوير هذه الموهبة، والاستمرار في تحفيز فارس عليها، عبر طرق عدة، من خلال اصطحابه إلى معالم معروفة في دولة الإمارات، مثل مسجد الشيخ زايد في أبوظبي، وبرج خليفة، وفندق برج العرب في دبي، وأيضاً بعض الحدائق والشواطئ، من أجل إعطائه الفرصة لالتقاط صور واسعة، ومميزة، بالإضافة إلى إيلائه مسؤولية تصوير بعض الفعاليات والمناسبات والأنشطة التي تنظم في المركز، في خطوة تهدف إلى تنمية مهارات التصوير، ومنحه الثقة بنفسه، وبقدراته على التميز والإبداع.

مهارة التصوير لدى فارس بلا شك تشعره بالسعادة، والتفوق على الإعاقة، وتساعده على المضي قدماً نحو الاندماج في المجتمع، فضلاً عن كونها تسهم في زيادة ثقة المجتمع بقدرة فارس على التقاط صور، لا يقدر عليها سوى المحترفين في هذا المجال، ليتحول فارس إلى مبدع يضرب به المثل، كيف يمكن للمصابين بمتلازمة داون التفوق والنجاح والعمل؟! لاسيما أن العديد من صور فارس لم تظل حبيسة ذاكرة الكاميرا، حيث تجاوزتها نحو الطباعة، بأن تحولت إلى بطاقات تهنئة تباع في كل مكان، الأمر الذي يبشر بمستقبل جميل في انتظار فارس، الذي يرفض التنازل عن حقه في الكاميرا، التي يمارس من خلالها شغفه وهوايته، التي تجعل منه إنساناً سعيداً.