عامر خان: لست مهتماً بهوليوود

نقل موقع بوليوود، المعني بأخبار عاصمة الهند السينمائية بوليوود، أن الممثل الهندي عامر خان أعرب عن عدم اهتمامه بالعمل في هوليوود. ونقل الموقع، أمس، عن عامر (51 عاماً)، القول: «لست مهتماً بالذهاب إلى أميركا والعمل هناك، إنني مهتم بالعمل في الأفلام الهندية». وأضاف: «لكنني مستعد لقبول أي مشروعات مثيرة للاهتمام».

وأوضح: «لديَّ علاقة مع الجمهور في الهند، دامت 25 أو 26 عاماً، وأنا أقدر هذه العلاقة، وأوليها اهتماماً كبيراً».

وقال: «لكن هذا لا يعني أن فكرة تقديم فن إلى جميع الجماهير في العالم فكرة سيئة، إنني فقط غير مهتم بذلك».

وبسؤاله حول نجاح أفلام من هوليوود في دور العرض الهندية، قال عامر: «أي فيلم ناجح سيحقق أرباحاً جيدة، وهذه الأفلام من الخارج لا تمثل تهديداً للأفلام الهندية». وأضاف: «لا أعتقد أن السينما الهندية مهددة من جانب هوليوود، علينا أن نخشى أنفسنا لأننا إذا أنتجنا أفلاماً سيئة، فبطبيعة الحال سوف نخسر

الجمهور». يذكر أنه عرض، أخيراً لعامر فيلم «دانجال» (المصارع)، الذي حقق نجاحاً كبيراً.