مات ديمون يثير قضية المياه في «دافوس»

استغل الممثل الأميركي مات ديمون مناسبة مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، لحشد التأييد لمؤسسته الخيرية المعنية بقضية المياه.

وقال ديمون، أثناء جلسة نقاش أول من أمس: «الفقراء يدفعون أكثر من الطبقة المتوسطة (للحصول على مياه)، في كثير من الدول، بسبب عدم توافر البنية التحتية».

وتسعى المؤسسة، واسمها «ووتر دوت أورج» إلى جمع 55 مليون دولار، من أجل منح قروض متناهية الصغر، تسهم في الوصول إلى مياه نظيفة في الدول النامية. وقال ديمون إن مؤسسته قدمت 11 مليون دولار حتى الآن، لدعم تلك المشروعات.

وأضاف: «الناس يرغبون في المشاركة في الحل بأنفسهم، وهم بحاجة إلى الدعم»، لتنفيذ مشروعاتهم، لا تسليم مشروعات جاهزة إليهم.

وتعهدت شركة «ستيلا أرتويس» بدعم المؤسسة بمبلغ 4.8 ملايين دولار، على مدى أربعة أعوام.

ويؤثر نقص المياه بشكل غير متناسب في النساء والأطفال، حيث إنهم يمضون ساعات عدة يومياً، لملء عبوات بالمياه، ما يمنعهم من الذهاب إلى العمل والمدارس.