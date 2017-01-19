راغب علامة يكشف الكثير في «كل يوم جمعة»

يستضيف برنامج «كل يوم جمعة»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، المطرب راغب علامة في سهرة تبثها قناة «أبوظبي» مساء غد.

ويتحدث علامة، خلال الحلقة، عن متابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الذين بلغ عددهم ستة ملايين متابع لصفحته الشخصية على «تويتر»، كما يكشف الكثير من أسرار حياته الخاصة ومشروعاته الفنية المقبلة. ويجيب راغب علامة عن أسئلة عمرو أديب المتنوعة الخاصة بجوانب تتعلق بحياته الشخصية وقضايا الحب والشائعات التي طالتها.

وسيقدم علامة، العديد من أغانيه، مثل «شفتك اتلخبطت» و«ياريت فيني خبيها»، فضلاً عن تقديم واحدة من الأغاني الشعبية المصرية. كما يغني علامة باقة من كلاسيكيات الغناء العربي، إذ سيؤدي خلال الحلقة «كان يا مكان» للمطربة ميادة الحناوي، وأغنية أم كلثوم «حيرت قلبي معاك»، وغيرهما.