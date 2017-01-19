3 أفلام في ذاكرة فاضل المهيري

المخرج والمنتج والسيناريست الإماراتي فاضل المهيري، الذي ينشغل حالياً بالانتهاء من ثاني سيناريو لفيلم إماراتي طويل بعد فيلم «عبود كونديشن»، الذي أنتج عام 2015، والذي يعد التجربة الأولى له في صناعة فيلم روائي طويل، بعد عدد من الأفلام القصيرة، مثل: «التسامح»، و«ليلة من الليالي»، أكد أيضاً أنه يعمل على إصدار رواية «مملكة الطواويس» باللغة العربية، بعد النسخة التي أصدرها باللغة الإنجليزية، ويتناول من خلال كتابه فترة الغزو البرتغالي للمنطقة.

ويتضح أن المهيري متأثر بالحكايات الخاصة في المنطقة العربية أكثر من غيرها، من خلال اختياره ثلاثة أفلام مازالت عالقة في ذاكرته.

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