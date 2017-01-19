رسومات الدب يوسو.. قوية وناعمة

يحب الفنانون عادة حضور افتتاح معارضهم، لكن رسام أعمال عُرضت في معرض في هلسنكي، أول من أمس، آثر الاستمرار في سباته الشتوي.

فالفنان صاحب الأعمال التي ظهرت في معرض تحت عنوان «لمسات قوية وناعمة» هو دب بني يزن 423 كيلوغراماً، ويدعى يوسو، ويستخدم جسمه، خصوصاً قوائمه كفرش للرسم.

وقال باسي يانتي، وهو أحد القائمين على رعايته: «نحن فقط نترك له الألوان مع بعض الألواح الخشبية والورق.. إذا طلبنا منه أن يفعل ذلك فهو لا يفعل أي شيء. يقوم بكل العمل في الوقت الذي يحدده.. عندما يكون بمفرده.. يجلس ويحرك قوائمه على الورق».

وأضاف أن «يوسو»، الذي يبلغ من العمر 17 عاماً، يفضل اللونين الأزرق والأحمر.

وفي أحد الأيام اكتشف القائمون على رعاية «يوسو» ميوله الفنية عندما كانت تجرى أعمال طلاء لبعض المنشآت بمركز كوسامو للحيوان في شمال فنلندا، إذ يعيش منذ أن أصبح يتيماً بعد ولادته.

وقال يانتي: «أخذ (يوسو) بعض الألوان بكفّيه وأخذ يرسم بعض العلامات بها. وجمع المركز نحو 8000 يورو (8500 دولار) من بيع 15 رسماً من صنع (يوسو)». ولاتزال بعض الرسومات بها أجزاء من فراء «يوسو»، وستستخدم الأموال التي تجمع من المعرض في عمل فيلم وثائقي عن الدببة.