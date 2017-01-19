الأميران و«الدوقة»: كثيرون يعانون في صمت

حثّ الأمير وليام ابن الأمير تشارلز، ولي عهد بريطانيا، وزوجته كاثرين دوقة كمبردج، وشقيقه الأمير هاري، البريطانيين على الحديث بشكل أكثر انفتاحاً عن الصحة العقلية، وقالوا إن كثيرين يعانون في صمت.

وكان وليام وكاثرين وهاري - الداعمون منذ فترة طويلة للمبادرات المتعلقة بالصحة العقلية - أطلقوا حملة (فلنفكر معاً - هيدز توجذر) في عام 2016، التي تعمل مع المؤسسات الخيرية على المساعدة في التغلب على الوصمة التي تحيط بالمرض العقلي.

وقال وليام: «في بعض الأوقات وبصرف النظر عمن نكون يصبح من الصعب التعامل مع التحديات، وعندما يحدث ذلك يغير الانفتاح والصراحة، وطلب المساعدة، من حياة الشخص.منذ فترة طويلة كان الشعار السائد (التزم الصمت واستمر)، ونتيجة لذلك يعاني كثيرون في صمت لفترة طويلة، وآثار ذلك يمكن أن تكون مدمرة».

وكان الثلاثة يتحدثون في إفادة صحافية في لندن، أول من أمس، للترويج للمبادرة، إذ يعتزمون أن تتعاون حملة «هيدز توجذر» مع المزيد من المنظمات. وقالت كاثرين إن عدم معرفة كيفية طلب المساعدة يمثل تحدياً لبعض الناس.