«الشذى».. موضة وجمال ونافذة لإبداعات المعاقين

بباقة من التصاميم والابتكارات المنفذة بأياد إماراتية، تنطلق في 28 الجاري فعاليات معرض «الشذى فاشن العصري» بدبي، الذي يسعى إلى تقديم كل ما تحتاج إليه المرأة في عالم الموضة والإطلالة المتكاملة.

وأبرز ما يميز المعرض، حسب منظمته الشذى سعد، هو إتاحة الفرصة للمعاقين، لاسيما فئة الصم، ومنحهم الفرصة لعرض إبداعاتهم في مجالات جمالية عدة.

على هامش الجمال يقدم المعرض مشاركة فنية عبر مجموعة من اللوحات التشكيلية، التي وصفتها الشذى سعد، بأن وجودها يجسد دعماً للمواهب الفنية في معرض لا يفرض رسوماً عالية لحجز الأجنحة، آملة بأن تتوسع في المعارض المقبلة. • 47 جناحاً يضمها المعرض، الذي يستمر ثلاثة أيام.

وتشارك في المعرض مصممات إماراتيات في مجال العباءة، إلى جانب مجموعة من العاملين في مجال التجميل والماكياج والعطور.

وقالت منظمة المعرض لـ«الإمارات اليوم»: «وضعت اسمي على المعرض لأني سأقدم نفسي للناس في هذا الإطار المتعلق بتنظيم المعارض، التي تُعنى بالمرأة والجمال»، مشيرة إلى أنها «اختارت عناصر المعرض، الذي سيمتد على مدى ثلاثة أيام بشكل انتقائي، ليقدم إلى المرأة كل ما تحتاج إليه للحصول على الإطلالة المثالية، بدءاً من الأزياء، مروراً بالماكياج، وصولاً إلى ابتسامة هوليوود، إذ سيتم تقديم آخر الصيحات في تلك المجالات».

ونوّهت الشذى سعد بأن «الفئة التي سيركز عليها المعرض هي فئة المعاقين، وتحديداً الصم، ممن أتيحت لهم فرصة المشاركة بأعمال خاصة وتصاميم من ابتكاراتهم»، موضحة أن «الهدف من ذلك هو تسليط الضوء على نتاج هؤلاء، والإسهام في دمجهم في المجتمع»، لافتة إلى أن «لها صديقة تنتمي إلى هذه الفئة التي تعاني كثيراً عدم الدمج المجتمعي».

وتبرز التصاميم، التي ستقدم في المعرض، الجانب الإبداعي في ابتكارات المعاقين، لتكون بمثابة رسالة تشجيع على إشراكهم في كل المعارض، والترحيب بموهبة الإنسان في أي مكان، وكسر الحاجز مع العالم الخارجي، ولذا ركزت الشذى سعد على هذه الفئة، لتتيح لها تقديم أعمالها إلى الجمهور، وتستفيد بعائد إنتاجها، وتدخل منظومة الإنتاج في المجتمع.

ورأت الشذى أن «الجمال الذي يرتكز على المواد الطبيعية يستهوي النساء، ولهذا تم التركيز في أثناء انتقاء المشاركات على تقديم متعلقات الجمال المقدمة من مواد طبيعية، وعلاجات مستمدة من الطبيعة».