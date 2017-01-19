أطباق شهية وسط أنسام الربيع في أبوظبي

تستضيف حديقة أم الإمارات في أبوظبي «مهرجان النكهات» لـ10 أيام، الذي سيضم فعاليات تقدم باقة من أشهى المأكولات والأنشطة الترفيهية.

وسيبرز المهرجان العديد من المأكولات الإماراتية المتنوّعة ذات المذاق المميز في الفترة 30 مارس إلى الثامن من أبريل المقبل، كما سيضم أكثر من 150 عارضاً للأطعمة والحلويات المصنعة من شركات الأغذية المحلية والمشروعات والمطاعم الإماراتية.

• 30 مارس المقبل ينطلق المهرجان في حديقة أم الإمارات.

وسيتمكن زوار المهرجان من تجربة عينات من مختلف الأطعمة، ابتداءً من شطائر البرغر، ومذاق الكباب الشرقي، وساندويشات الشاورما العربية الطيبة، وحتى لفائف «السوشي» الأصيلة والأكلات الغنية بنكهة الكاري، ورقائق البسكويت المخبوزة والطازجة، إضافة إلى حلويات يابانية. وسيقدم المهرجان خلال الربيع المقبل جميع أنواع الأطعمة.

من جهته، قال مدير عام شركة لاين رايز المنظمة

لـ«مهرجان النكهات»، ماجد الحمامي: «تدعم المبادرة هدفنا لتسليط الضوء على المشروعات والمطاعم المحلية المستقلة داخل دولة الإمارات، ودعم ثقافة وروح ريادة الأعمال، فضلاً عن المشاركة في نجاح وتأسيس المفاهيم والأفكار المبتكرة في قطاع الأغذية والمطاعم في الدولة، حيث نجحت بعض الشركات والعلامات التجارية في كسب الشهرة بشكل سريع، فيما يظل البعض الآخر وراء الكواليس إلى حد ما. بناء عليه، يقدم المهرجان منصة ممتازة للجمهور للتعرف إلى أكبر قدر ممكن من العلامات التجارية المحلية. كما يعد المهرجان فرصة مثالية لأفراد العائلة والأطفال، للتفاعل مع أفراد المجتمع والاستمتاع بعطلة الربيع، من خلال تذوق وتجربة أروع المأكولات والأطباق».

كما ستضم الفعاليات مجموعة من الأنشطة تشمل: العروض الكوميدية، المسابقات، أنشطة الرسم للأطفال، إضافة إلى عروض الطهي والمهرجين، وورش العمل لعديد من الأنشطة الترفيهية والفنية، إذ ستضيف هذه الأنشطة روحاً من المرح ستبهج الأطفال، وتخلق أجواء احتفالية لجميع أفراد العائلة ليتمكنوا من قضاء وقت ممتع.