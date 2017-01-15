السماح بمقاضاة "آبل" بتهمة الاحتكار

قررت إحدى المحاكم الأميركية السماح لمجموعة من مستخدمي هاتف "آي فون" الذكي الذي تنتجه شركة "آبل" الأميركية العملاقة بمقاضاة "آبل" بتهمة احتكار بيع التطبيقات الخاصة بمنتجاتها.

وقد أصدرت الدائرة التاسعة من محكمة الاستئناف الأميركية حكما بأحقية مشتريي تطبيقات "آي فون" في مقاضاة آبل بدعوى احتكار متجر "آب ستور" الرقمي لتجارة التطبيقات عبر الإنترنت لبيع تطبيقات "آي فون" وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه التطبيقات.

وبحسب موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، فإن متجر "آب ستور" الذي جرى تدشينه قبل 9 سنوات في أعقاب إطلاق الجيل الأول من الهاتف الذكي "آي فون" ساهم في زيادة مبيعات آبل من كل من الأجهزة والتطبيقات والخدمات المصممة خصيصا لأجهزة آي فون. ومازال متجر "آب ستور" يحقق مبيعات هائلة حيث ذكرت شركة آبل أنها باعت خلال يوم رأس السنة الجديدة فقط ما قيمته 240 مليون دولار تقريبا وهي أكبر مبيعات في يوم واحد يسجلها هذا المتجر خلال السنوات التسع الماضية.

وقد عرض متجر "آب ستور" خلال العام الحالي حوالي 2.2 مليون تطبيق بزيادة نسبتها أكثر من 20% عن العام السابق.

ويعطي حكم المحكمة الأخير روحا جديدة لدعوى قضائية أقيمت ضد آبل عام 2012.

ورغم أن آبل لم تعلق بشكل فوري على قرار المحكمة الأخير، فإنها ذكرت في وقت سابق أن متجر "آب ستور" يعمل بشكل أساسي كساحة لعرض تطبيقات المطورين المستقلين أكثر مما يبيع منتجات آبل نفسها. وتحصل آبل على نسبة من إيرادات مبيعات هذه التطبيقات التي يبيعها المطورون.