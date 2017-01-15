لاعب يتلقى بطاقة صفراء بسبب "عرض زواج"

حصل لاعب في دوري كرة قدم بجزيرة جوام التي تتبع قارة أوقيانوسيا على بطاقة صفراء بعد أن طلب الزواج من خطيبته خلال إحدى المباريات.

وتردد أن اشتون ساربر لاعب نابا روفرز تلقى إيماءة بالموافقة من جانب خطيبته التي كانت تجلس في المدرجات.

وسجل ساربر هدفا رائعا في شباك جوام شيب ياردز قبل أن يخلع قميصه ليكشف عن رسالة مطبوعة على قميصه الداخلي كتب عليها "تزوجيني".

ثم جلس سابر على ركبتيه وقبل إصبعيه وأشار إلى الجماهير ، ولكن الحكم فاجأه بالبطاقة الصفراء.

ووفقا لصحيفة "باسيفيك دايلي نيوز" فإن لا كيشا بيريدا صديقة ساربر عبرت عن موافقتها على عرض الزواج.

وانتهت المباراة بفوز نابا روفرز 1/5 ليتصدر الفريق جدول ترتيب الدوري.