الكويت : لا وجود لأي متفجرات داخل طائرة هبطت اضطراريا اليوم

رفع الأمن الكويتي حالة الاستنفار بعد بلاغ عن وجود قنبلة على متن طائرة "أيرو وينجز" التي هبطت اضطراريا في مطار الكويت صباح اليوم، حيث قامت الأجهزة الأمنية في مطار الكويت الدولي بتمشيط الطائرة دون العثور على شيء يذكر.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية على موقعها الالكتروني اليوم عن مصدر أمني قوله إن بلاغاً تلقته الأجهزة الأمنية من طائرة تابعة لشركة أوروبية، عن الاشتباه بوجود متفجرات على متنها، وعلى إثرها استنفرت الأجهزة الأمنية وقامت بإخلاء الطائرة ووضعها في موقع آمن.

وحسب المصدر ، قام رجال إدارة المتفجرات بوزارة الداخلية والأثر بتمشيط الطائرة، ولم يعثروا على أي شيء يذكر، فعادت الطائرة أدراجها قبل قليل تمهيداً لمغادرتها.

