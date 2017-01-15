3 فرق تعزف أنغام «المحبة» في «القصباء»

استضافت «القصباء»، الوجهة السياحية والترفيهية العائلية في إمارة الشارقة، فرق «طرابيش» السورية، و«ثنائي إلينا» الأوكرانية، و«طبول المحبة» العالمية.

وقدمت الفرق للجمهور لوحات موسيقية ضمن فعاليات مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية 2017، الذي ينظمه مركز فرات قدوري للموسيقى، برعاية هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وتختتم فعالياته مساء اليوم، في عدد من الوجهات السياحية والترفيهية بالإمارة.

«ثنائي» أوكراني

قدمت فرقة «ثنائي إلينا» خليطاً سحرياً من ثنائية العزف على الكمان وعذوبة الصوت، في عزف وغناء عدد من الأغنيات العالمية الشهيرة بإحساس عالٍ، تراوحت بين السمفونيات والأغنيات السريعة، حيث كانت الموسيقى تتدفق من العزف المنفرد والشدو بالصوت الساحر بانسيابية محببة، في أداء فنيّ شجيّ يحملنا إلى عوالم الموسيقى الأخّاذة وسط سعادة كبيرة من الحضور.

«طرابيش» سورية

لامست فرقة «طرابيش» إحساس الحضور بالموسيقى والأغنيات الشرقية التي تتمتّع بها منطقة بلاد الشام، والقدود الحلبية السورية الأصيلة التي تمتاز بها مدينة حلب، مسقط رأس أعضاء الفرقة، الذين قدموا عدداً من أبرز الأغنيات العربية الشهيرة المحفورة في الذاكرة. وتتألف الفرقة من ثلاثة عازفين: (إيقاع وعود وكمان)، يرتدون الملابس التقليدية، إضافة إلى «الطربوش» الذي استلهموا اسم الفرقة منه.

لوحة إيقاعية

سارت فرقة «طبول المحبة» العالمية، التي تضم أعضاء من مختلف أنحاء العالم، جمعهم شغف الإيقاع والموسيقى، بين زوّار «القصباء» حاملين طبولهم لينشروا الفرح والسعادة بين الحضور، مرتدين أزياءهم الحمراء المميزة، التي تشبه الزي العسكري وقبّعاتهم المميزة، مشكّلين لوحة إيقاعية فريدة أبهرت زوّار «القصباء».