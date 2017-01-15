عيسى المسكري: المشكلة صندوق مقفل ولدَيَّ مجموعة مفاتيح

يكرس المستشار الأسري، عيسى المسكري، حياته العملية للإجابة عن أسئلة الناس، فهو يعمل في مؤسسات متنوعة، ويقدم تدريباً في دبلوم علم النفس في معاهد عدة، ولديه متابعون على شتى وسائل التواصل الاجتماعي. يرى في عمله محاولة أن يكون رأيه بناء ومنتجاً، ومفيداً للمجتمع والناس، ويبحث المستشار عن حلول ليحرص من خلال إجاباته على تقريب وجهات النظر، لترك الابتسامة والراحة على وجوه المتسائلين، الأسئلة التي تنهال عليه كثيرة، والمشورات التي لها علاقة بالأسرة والحياة أكثر، ونوعية أسئلة الناس تختلف بين رجل وامرأة، وأيضاً تختلف بين الثقافات.. هنا نطرح على المسكري خمسة أسئلة، عن طبيعة تعامله مع المشورة التي يقدمها للجمهور:

1 ما نوعية الاستشارات التي تتلقاها، وهل مع تطور الحياة وأدواتها، وأنماط العيش، ظهر نوع جديد من المشكلات الأسرية غير المعروفة؟

تصنيف الاستشارات التي نستقبلها بتحديد نوعيتها مسألة متداخلة متشابكة، تمتزج ببعضها بعضاً، وتنحصر في النهاية في أبعادها الرئيسة، فأكثر الاستشارات هي استشارات أسرية نفسية، وأخرى سلوكية تربوية، وبعضها استشارات تخصصية تعتمد على لغة المنطق، وأخرى بحاجة إلى أبجديات عاطفية.

ونظراً لظروف الحياة العصرية المتشابكة بالمسؤوليات والواجبات، ظهرت مشكلات جديدة لم تكن في زمن الآباء والأمهات، فالتقدم المعرفي والتحضر المادي والتزود بالأجهزة المحمولة الملازمة للإنسان، وهذه الأدوات التي استخدمها بطريقة خاطئة، دفعت إلى ظهور الخلافات العائلية بشكل مختلف وجديد، وكثرت النزاعات الأسرية التي لم تكن في زمن أسلافنا.

2 هل صحيح أن أكثر الاستشارات الأسرية تأتي من النساء، وهل تلعب عاطفتها دوراً في ذلك، وهل يخجل الرجال أو يترددون في الاستشارة؟

نعم.. أكثر الاستشارات من النساء، لأن المرأة تتعامل مع القضايا بقوة ضعفها، فتجد نفسها بحاجة إلى من يحميها، تبحث عن شخص متخصص يفهم كيانها ويتحدث بلغتها ويساعدها في حل مشكلاتها، وهي اجتماعية في صناعة التفكير والقرارات، وعملية الوصول إلى حل مناسب، من خلال حاجتها النفسية لمعرفة الحق والصواب. وأكثر الاستشارات هي من النساء، والرجل حسب تركيبته الداخلية يحاول أن يصل إلى الحل بطريقته الشخصية، بعزلة تامة، كأنه في كهف مغلق، يبقى منفرداً مع مشكلته معللاً السبب، مفسراً الحالة، محللاً الدافع، قد يصيب ويصل إلى الحل وهذا يعتمد على المعرفة والخبرة، أو يصعب عليه الوصول إلى الحل، فيحاول ولا يستعجل، ويجرب ولا يتعب.

3 هل تواجهك استشارات غير عادية تتوقف أمامها، أو يصعب تفهمها، أو تجد صعوبة في مساعدة أصحابها أو تقديم العون لهم؟

الاستشارات التي تكون في بدايتها غامضة، تظهر في البداية كأنها لغز تبحث عن حله وسط غابة.

لكن الله وهبنا نعمة العقل، الذي يعمل على حسب التخصص والخبرة بطريقة ديناميكية، فيأخذ صاحبه إلى الحل الأنسب، بأقصر الطرق.

والمشكلة عبارة عن صندوق مقفل، والمفتاح الصحيح هو الحل الذي تبحث عنه وقت الاستشارة، كأنك تحمل مجموعة من المفاتيح، تحاول كل مرة استخدام المفتاح المناسب من بين تلك المفاتيح، ويتم ذلك عن طريق العقل الباطن، فما أن تصل إلى الحل الصائب تقوم فوراً باختيار المفتاح الصحيح الذي يفتح ذلك الصندوق، وفي داخل الصندوق ورقة صغيرة، هي عبارة عن الحل الدقيق لتلك المشكلة.

4 كيف تصف علاقة المستشار بصاحب المشورة، وكيف تبدو علاقتك بالشخص الذي يسألك، وكيف تتحقق الطمأنينة والثقة بين الطرفين؟

تنقسم هذه العلاقة إلى ثلاث علاقات:

•علاقة الأب أو الأم بأبنائهما، وتحتاج هذه العلاقة إلى منطق اللين والرفق، وجودة التوجيه والتربية.

•علاقة الأخ بأخيه، وتحتاج هذه العلاقة إلى المصارحة والمكاشفة والصدق والوضوح.

•علاقة الأستاذ بالتلميذ، وهذه العلاقة تحتاج إلى مهارة التعليم والتثقيف.

وتختلف هذه العلاقات حسب نوع المشكلة، فهناك علاقة القاضي مع القضية، يدرس الحالة ويبحث في الأدلة، حتى يعدل في الحكم، ويعطي كل ذي حق حقه، بلا تهويل للمشكلة ولا تهوين من شأن القضية.

5 ما أكثر المشكلات التي تواجه الذكور، وكيف يفكر الرجال عموماً في مشكلاتهم داخل وخارج الأسرة؟

تتلخص مشكلات الذكور بشكل عام، وبكل الفئات العمرية في الخوف من الفشل، لأن الرجل بطبيعته الاجتماعية يتربى على أنه صاحب القوامة الذي عليه تحمل أعباء كل من يعيش معه، فهو أقرب إلى قائد الجيش في إدارة الحياة، ففشله يعني فشل من خلفه من الجنود الذين يثقون به، فالخوف من المستقبل أكثر ما يشغل بال الذكر، لأن المستقبل يرتبط بعقله بالرزق الذي يتحول إلى هاجس، وهذه المشكلة بدورها تفرز مشكلات متعددة مثل العنف الأسري والتعالي والكبرياء، لأن إحساسه بأنه غير منتج أو بلا قيمة يدفعه إلى تفريغ شعوره هذا كعنف وعصبية على من حوله.