رامي عياش و«بساطة» على شاشة تلفزيون دبي

أغان شبابية جريئة، وأخرى طربية، تتلاقى الليلة في برنامج «ميكس ميوزك» على شاشة تلفزيون دبي.

ويستضيف البرنامج في حلقته الجديدة، التي تبث الليلة، الفنان رامي عياش وفرقة «بساطة»، وزيزي وعبدالسلام زايد.

وأشاد رامي عياش بالأغاني الفردية، واعتبرها سبباً للنجومية، فهل يعتزل رامي إنزال الألبومات؟ وهل يعدّ الألبوم الكامل موضة قديمة؟ وهل فعلاً صرّح بأن اسم الكاتب والملحن صفراً على الشمال؟ إذ سيجيب عن هذه الأسئلة وسواها خلال البرنامج.

كما سيتعرف الجمهور إلى فرقة «بساطة» المصرية، التي تتألف من مجموعة هواة، شكّلوا أسرة واحدة، اجتمعوا بفعل الصداقة والعيش في حي واحد، وبمحض المصادفة تحوّلوا إلى فرقة وصلت للعالمية.

يشار إلى أن برنامج «ميكس ميوزك»، الذي يبث كل أحد، يتضمن مواقف وحوارات عفوية خارجة عن أطر اللقاءات المعتادة مع المشاهير، يجريها الفنان خالد سليم، وزميلته في التقديم الفنانة ألين لحود من كواليس المسرح المهيّأ لاستقبال أقوى الإطلالات، على أنغام إيقاعية متنوّعة يجود في تنسيقها الموسيقار عادل حقي.

يشار إلى أن الحلقة السابقة من «ميكس ميوزك» قدمت تجمعاً عربياً بامتياز، إذ استضافت سفير الألحان ومكتشف المواهب الجديدة فايز السعيد، كما تعرّف الجمهور إلى الموهبة الصاعدة ألماس وفريق The5، إضافة إلى الفنانة التونسية أميمة طالب.