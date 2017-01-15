«حديقة برلين» عن الدب القطبي: إنه «ذكر»

إنه ذكر! أعلنت حديقة حيوان تيربارك برلين على موقع «فيس بوك»، أن الدب القطبي، الذي ولد في الحديقة في أوائل نوفمبر الماضي (ذكر). وفحص مدير الحديقة، أندرياس كنيريم، الدب الصغير. وقال: «إن الحيوان الصغير تصرف بشكل جيد. ويزن الدب 4.6 كيلوغرامات، ويبلغ طوله 67 سنتيمتراً من الأنف إلى الذيل».

ويمكن لزوار حديقة الحيوان في برلين أن يتطلعوا إلى رؤية الدب القطبي الرضيع، اعتباراً من مارس أو أبريل، بعد أن يتم السماح له ببدء التحرك في حظيرة الدب القطبي. ولايزال لدى سكان برلين ذكريات طيبة عن الدب القطبي الراحل «كنوت»، الذي كان محبوباً وتوفي عام 2011 عن عمر أربعة أعوام. ولفتت سلوكيات «كنوت» المرحة مع حارسه في الحديقة توماس دورفلين أنظار الزوار، كما حظي بتغطية إعلامية عالمية وضعته على غلاف مجلة «فانيتي فير» مع ليوناردو دي كابريو.