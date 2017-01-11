العثور على أب وابنته اختفيا في المحيط الهادئ

ذكرت شرطة نيوزيلندا، أمس، أنه تم العثور على أب وابنته 6 أعوام، في استراليا واللذين كانا قد اختفيا، بعد أن أبحرا على متن يخت صغير من نيوزيلندا، ما دفع لاجراء عملية بحث واسعة.

وقالت الشرطة في نيوزيلندا في بيان إن آلان لانجدون، وابنته كيو المفقودين، استقلا اليخت ووصلا إلى منطقة "أولادولا" في ولاية نيو ساوث ويلز الاسترالية، والاثنان بصحة جيدة.

وعلى الرغم من أن السلطات الاسترالية لم تؤكد بعد هويتيهما، ذكر البيان أنها تعتقد أنهما لانجدون وابنته وأنهما عبرا بحر "تاسمان" على متن اليخت الذي يبلغ طوله 21 قدما (4ر6 متر).

وكان الاثنان قد أبحرا من بلدة "كاويا" في نورث آيلاند في 17 ديسمبر وقد انقطعت أخبارهما منذ ذلك الحين، ما دفع لاجراء عملية بحث شارك فيها سلاح الجو وخفر السواحل وجماعات أخرى.

وأبلغت الشرطة الدولية (الانتربول) السلطات الاسترالية بشأن الاثنين المفقودين يوم الاثنين الماضي.

ويواجه لانجدون معركة مع زوجته السابقة بشأن حضانة ابنته.