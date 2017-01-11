وفاة المراسلة التي كشفت اندلاع الحرب العالمية الثانية

قالت صديقة مقربة من كلير هولينجورث التي كانت صحفية مبتدئة في صحيفة بريطانية عندما نشرت خبر اندلاع الحرب العالمية الثانية عام 1939 إنها توفيت عن عمر يناهز 105 أعوام في هونج كونج.

وفي أغسطس آب 1939 سافرت هولنجورث (27 عاما) وحدها إلى الحدود الألمانية وشاهدت القافلة الأولى من الدبابات الألمانية وهي تتحرك لغزو بولندا.

وبعد ذلك بثلاثة أيام كانت أول من كتب عن بدء القتال ليس فقط لقراء صحيفة دايلي تلغراف بل أيضا للسلطات البولندية والبريطانية.

وقالت كاثي هلبورن فينج وهي صديقتها منذ أكثر من 20 عاما عبر الهاتف من هونج كونج "توفيت كلير محاطة بعائلتها وأصدقائها والكثير من الرعاية."

وكان كشف هولنجورث عن قيام الحرب أحد أهم التقارير الإخبارية التي سجلت سبقا صحفيا في العصر الحديث.

تعرف إلى قصة كلير هولينجورث كاملة في الرابط التالي:

كلير هولينجوورث.. الفتاة العشرينية التي أعلنت بداية الحرب العالمية الثانية