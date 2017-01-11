مجلس النواب المكسيكي يتحول إلى "مجلس الفئران"

قام مجهولون بتغيير اسم مجلس النواب المكسيكي على خدمة خرائط غوغل إلى "مجلس الفئران" في أحدث سخرية من الطبقة السياسية في البلاد.

واستخدم المجهولون كلمة (راتا) وتعني فئران بالإسبانية كما تعني اللصوص في اللغة الدارجة بالمكسيك.

وقالت شركة غوغل مكسيكو في بيان "تعمل أطقمنا على حل هذه الحادثة بسرعة" وأوضحت أن أسماء الأماكن على خدمة الخرائط الإلكترونية ترد من أطراف ثالثة ومصادر عامة ومساهمات من المستخدمين.

ويعد هذا الهجوم الثاني من نوعه خلال أيام قليلة، ففي مطلع الأسبوع ذكرت وسائل إعلام مكسيكية أن مقر الرئاسة ظهر على خدمة خرائط غوغل باسم "المقر الرسمي للفساد" قبل أن تقوم غوغل مكسيكو بحذف الاسم من على الخريطة وتعتذر عن "المحتوى غير اللائق" الذي وضعه أحد المستخدمين.

وتواجه حكومة المكسيك احتجاجات وإغلاق طرق ونهب متاجر منذ بداية عام 2017 بعدما زادت أسعار الوقود زيادة كبيرة على خلفية قرار وزارة المالية تحرير السوق وإنهاء العمل بنظام أسعار البنزين التي تحددها الدولة.