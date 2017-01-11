هواة الإثارة يعلقون في قطار ملاهي لأكثر من 3 ساعات

تم إنقاذ 20 شخصا اليوم، بعد أن علقوا لأكثر من ثلاث ساعات في قطار ملاهي بعدما توقفت اللعبة المثيرة في إحدى المتنزهات بمدينة "جولد كوست" الساحلية بولاية كوينزلاند الاسترالية .

وتمكنت فرق الإسعاف والطوارئ والعاملون في ملاهي "موفي وورلد" بولاية كوينزلاند من إنقاذ الأشخاص الذين علقوا خلال رحلة قطار الملاهى الذي توقف على بعد أمتار من الأرض ، حسب ما قال المتحدث باسم خدمات الإسعاف في كوينزلاند للصحافيين.

وأفاد المتحدث بأنه تم إجلاء 16 راكبا من قطار الرعب باستخدام إجراءات الإخلاء الخاصة بالمتنزه، ولكن إجلاء الأربعة الآخرين تطلّب مساعدة من خدمة الإطفاء المحلية.

ولم ترد أي تقارير حول وقوع إصابات.

ويمكن لقطار الرعب ،الذي تم افتتاحه في المتنزه عام 2012، أن ينطلق بسرعة تصل إلى 85 كيلومترا في الساعة ، ويبلغ ارتفاع أعلى نقطة في مساره

32 مترا.

ويرتدي المشاركون في اللعبة أقنعة تصورهم في عالم افتراضي خلال الرحلة السريعة التي يمرون خلالها بخمس تحويلات للمسار تثير تقلب المعدة .

وأشار إلى أنه سوف يتم بحث ما إذا كان ارتفاع درجات الحرارة له دور في المشكلة، وبلغت درجات الحرارة في مدينة جولد كوست 32 درجة مئوية اليوم الأربعاء.